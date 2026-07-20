Marc Cucurella volvió a referirse a la insólita promesa que realizó antes del Mundial 2026, luego de que España derrotara por 1 a 0 a la Selección argentina y se consagrara campeona del mundo en el MetLife Stadium de Nueva York-Nueva Jersey.
La insólita promesa que Cucurella tendrá que cumplir tras salir campeón
En la previa del torneo, el lateral de la "Furia Roja" había asegurado que se inmortalizaría el rostro del entrenador si lograban alzar la copa. Consagrados en Nueva York luego de vencer a la Argentina, el propio DT le recordó entre risas el compromiso asumido y el defensor admitió que ya busca lugar en la piel para cumplir.
El lateral izquierdo había asegurado que, si la “Furia Roja” levantaba la Copa del Mundo, se tatuaría la cara de su entrenador Luis de la Fuente, una frase que en su momento sonó como una broma, pero que ahora quedó en primer plano tras el título español.
Reacciones tras la victoria
“No lo sé todavía. Tengo que pensar a ver dónde me lo pongo. También la gente me preguntará, entonces no tiene que ser en un sitio visible, pero bueno”, expresó Cucurella en la rueda de prensa posterior a la victoria ante Argentina.
España se impuso gracias al gol de Ferran Torres en el comienzo del segundo tiempo del alargue y consiguió así la segunda Copa del Mundo de su historia, después de la obtenida en Sudáfrica 2010.
En medio de los festejos, Cucurella reconoció que deberá tomarse un tiempo para definir el lugar del tatuaje: “Yo creo que ahora tenemos un largo viaje, espero que me den ideas, lo piense y tocará hacerlo”.
La promesa había nacido en la previa del Mundial, cuando el defensor fue consultado por la posibilidad de que España consiguiera el título y sorprendió con una respuesta que rápidamente se volvió viral.
“Si ganamos el Mundial me tatúo la cara de Luis de la Fuente. Pequeñito, pero creo que es un buen recuerdo. El sitio habría que pensarlo. Yo firmo el tatuaje, luego habría que mirar el sitio y dónde”, había dicho entonces.
De la Fuente exige cumplir la promesa
El propio De la Fuente fue consultado por el compromiso de su jugador después de la consagración y no dudó en reclamar que lo cumpla.
“Ya les he dicho que se equivocaron. Y que si se hace una promesa hay que cumplirla. Tampoco soy tan feo”, respondió entre risas el entrenador campeón del mundo.
La frase del técnico desató carcajadas en la sala de prensa y terminó de alimentar una de las historias más curiosas de la celebración española, en una noche que dejó a España en lo más alto del fútbol mundial y a Cucurella ante una promesa difícil de esquivar.
Ahora, el lateral deberá decidir dónde inmortalizar el rostro de De la Fuente, el entrenador que condujo a España al título y que, según sus propias palabras, no piensa dejarlo olvidarse de lo prometido.