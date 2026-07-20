Mundial 2026

La insólita promesa que Cucurella tendrá que cumplir tras salir campeón

En la previa del torneo, el lateral de la "Furia Roja" había asegurado que se inmortalizaría el rostro del entrenador si lograban alzar la copa. Consagrados en Nueva York luego de vencer a la Argentina, el propio DT le recordó entre risas el compromiso asumido y el defensor admitió que ya busca lugar en la piel para cumplir.