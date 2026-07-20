Más allá de la final

Del Mundial a los negocios: así es la relación económica entre Argentina y España

La Bolsa de Comercio de Rosario analizó la relación económica entre ambos países. Comercio, inversiones y una historia compartida muestran que, más allá del fútbol, ambos mantienen un vínculo estratégico que se refleja en miles de millones de dólares de intercambio y en una fuerte presencia de empresas españolas en la economía nacional.