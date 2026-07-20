La pasión futbolera puso frente a frente a Argentina y España en la final del Mundial 2026. Sin embargo, fuera de la cancha ambos países mantienen una relación que trasciende ampliamente los 90 minutos de juego. El intercambio comercial, las inversiones y los lazos históricos convierten a España en uno de los principales socios europeos de la Argentina.
Del Mundial a los negocios: así es la relación económica entre Argentina y España
La Bolsa de Comercio de Rosario analizó la relación económica entre ambos países. Comercio, inversiones y una historia compartida muestran que, más allá del fútbol, ambos mantienen un vínculo estratégico que se refleja en miles de millones de dólares de intercambio y en una fuerte presencia de empresas españolas en la economía nacional.
Así lo refleja un informe elaborado por la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), que aprovechó la previa de la definición mundialista para analizar la dimensión económica del vínculo bilateral y el comercio argentino con los países participantes del torneo.
Durante 2025, Argentina exportó productos a los 48 países que participaron del Mundial, por un total de US$ 44.724 millones, cifra que representa más de la mitad de las exportaciones nacionales. Brasil y Estados Unidos encabezaron el listado de destinos, mientras que Europa concentró cerca del 20% de esos envíos.
Dentro del continente europeo, España recibió productos argentinos por US$ 1.226 millones, ubicándose como el tercer principal destino entre los países mundialistas, detrás de Países Bajos y Suiza.
Una relación que se fortalece desde hace más de dos siglos
Los vínculos entre Argentina y España tienen profundas raíces históricas. Desde la etapa colonial hasta la actualidad, la relación evolucionó incorporando fuertes corrientes migratorias, acuerdos diplomáticos y una creciente integración económica.
Esa cercanía también se refleja en los movimientos de población. Según datos citados por la BCR, Argentina es el país con mayor cantidad de ciudadanos españoles residentes fuera de España, con más de 505.000 personas, mientras que España constituye el principal destino europeo para los argentinos emigrados, con más de 328.000 residentes nacidos en el país.
En el plano económico, el intercambio bilateral mantiene una característica poco habitual: desde 2002 Argentina registra un saldo comercial favorable de manera ininterrumpida.
En 2025, el comercio entre ambos países alcanzó US$ 2.393 millones, producto de exportaciones argentinas por US$ 1.226 millones e importaciones desde España por US$ 1.167 millones, lo que dejó un superávit de US$ 58,5 millones para la Argentina.
Alimentos argentinos e industria española
El informe de la BCR compara el comercio bilateral con una formación futbolística de once titulares, integrada por los principales productos intercambiados entre ambos países.
Del lado argentino predominan claramente los alimentos y productos agroindustriales. La harina y pellets de soja lideraron las exportaciones hacia España con US$ 295 millones, seguidos por camarones y langostinos congelados, que generaron US$ 257 millones.
También sobresalen los filetes de merluza, el arroz, los calamares, el maní, la carne bovina y los porotos secos, reflejando el peso del complejo agroalimentario y pesquero en las ventas al mercado español.
En sentido contrario, España abastece a la Argentina principalmente con bienes industriales. Entre los principales productos importados aparecen combustibles, autopartes, libros, fertilizantes, manufacturas de corcho, perfumes, rieles ferroviarios y embarcaciones pesqueras.
Esta composición evidencia una relación comercial complementaria: Argentina exporta principalmente materias primas y alimentos con valor agregado, mientras que España provee manufacturas y bienes industriales.
España, uno de los principales inversores en la Argentina
Además del intercambio comercial, el informe destaca el fuerte protagonismo del capital español en la economía argentina.
Al cierre de 2025, el stock de Inversión Extranjera Directa (IED) alcanzó los US$ 181.037 millones, de los cuales US$ 25.715 millones correspondieron a inversiones provenientes de España.
Con esa cifra, el país europeo representa el 14% del total y se ubica como el segundo mayor inversor extranjero en Argentina, solamente detrás de Estados Unidos. A su vez, concentra más de un tercio de todas las inversiones que llegan desde la Unión Europea.
La presencia española es particularmente relevante en sectores estratégicos como la industria manufacturera, donde lidera el stock de inversión extranjera; el sistema financiero; la agricultura y ganadería; y los servicios inmobiliarios.
Si bien la participación española disminuyó respecto de los primeros años del siglo XXI por el crecimiento de inversiones provenientes de otros mercados, continúa siendo uno de los socios de largo plazo más importantes para la economía argentina.
El comercio, las inversiones y una historia compartida consolidan un vínculo estratégico que, según destaca la Bolsa de Comercio de Rosario, se mantiene firme desde hace décadas y sigue ofreciendo oportunidades para ambos países.