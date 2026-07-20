Informe de la Bolsa de Comercio de Rosario

Argentina perdió el liderazgo mundial en molienda de soja y quedó relegada por Estados Unidos y Brasil

Tras mantener el liderazgo durante quince años, fue superada primero por Estados Unidos y luego por Brasil, en un contexto marcado por el crecimiento de la demanda de biocombustibles, nuevas inversiones industriales y el estancamiento de la capacidad instalada local.