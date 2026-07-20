Rosario

Aapresid 2026: la agronomía vuelve al centro de la escena

En un escenario donde las resistencias, la variabilidad ambiental y la necesidad de producir con mayor eficiencia desafían cada campaña, Sigma Agro y Betta Biotecnología participarán del Congreso AAPRESID 2026 con una premisa clara: el diferencial ya no está en encontrar una solución aislada, sino en construir estrategias agronómicas integradas.