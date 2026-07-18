El mercado porcino argentino atraviesa una etapa de consolidación luego del fuerte incremento de precios registrado durante el primer trimestre de 2026. Así lo señala un informe elaborado por la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), que analiza la evolución de los valores del capón, los costos de producción y el comportamiento de la actividad.
El mercado porcino mantiene su crecimiento con producción y consumo en máximos históricos
La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) destacó que el mercado porcino argentino mantiene una tendencia de crecimiento sostenido, con niveles récord de producción y consumo durante los primeros cinco meses de 2026. En ese contexto, el precio del capón se estabilizó tras las fuertes subas registradas en el primer trimestre, mientras los costos de producción muestran un leve repunte.
Según el relevamiento, el precio de referencia del capón calculado por Rosporc alcanzó los 2.263,20 pesos por kilogramo durante la semana 27 del año, con una suba semanal del 0,2%.
En el acumulado del año, el valor del animal vivo aumentó un 25,1%, aunque la mayor parte de esa recuperación se produjo entre las semanas 4 y 10. Desde entonces, el mercado mostró una marcada estabilidad, con cotizaciones que oscilaron entre los 2.255 y 2.270 pesos por kilogramo.
Para la entidad, este comportamiento refleja un escenario de mayor equilibrio entre la oferta y la demanda luego del fuerte ajuste de precios registrado durante los primeros meses del año.
Relación más equilibrada entre el capón y los principales insumos
Uno de los aspectos destacados por la BCR es la evolución de la relación entre el precio del capón y el costo de los alimentos utilizados en la producción.
Luego de permanecer durante varios meses por encima del denominado "mix" compuesto por cinco kilogramos de maíz y dos kilogramos de soja —utilizado como referencia para medir el costo de alimentación—, el valor del capón volvió prácticamente a un punto de equilibrio.
Mientras el mix de insumos alcanzó un valor de 2.275,30 pesos, el kilogramo de capón se ubicó apenas por debajo, en 2.263,20 pesos, una diferencia de apenas el 0,5%.
En cuanto al índice Capón/Maíz, el informe señala que continúa por encima del promedio histórico, pese a haber retrocedido desde los máximos alcanzados durante el primer trimestre.
La comparación con el mercado bovino también muestra cambios. El índice Capón/Novillo sigue en niveles históricamente bajos, reflejando el mejor desempeño del precio del novillo impulsado por los elevados valores internacionales de la carne vacuna. No obstante, desde marzo comenzó una recuperación parcial respecto del mínimo registrado en febrero.
Respecto de los costos de producción, la Bolsa rosarina indicó que, tras alcanzar niveles récord a comienzos de año, se moderaron durante los últimos meses. Sin embargo, en las últimas semanas volvieron a mostrar una tendencia alcista.
Récord de producción y consumo de carne de cerdo
El principal dato que sobresale del informe es el crecimiento que continúa mostrando la actividad porcina argentina.
De acuerdo con cifras de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGyP), durante los primeros cinco meses de 2026 se produjeron 354.588 toneladas de carne de cerdo, lo que representa un incremento interanual del 11,7% y constituye un nuevo récord para el sector.
Ese volumen fue posible gracias a una faena cercana a 3,7 millones de animales, consolidando el decimosexto año consecutivo de crecimiento de la producción porcina nacional.
La mayor oferta también se refleja en el consumo interno. Favorecido por una relación de precios más competitiva frente a la carne vacuna, el consumo per cápita alcanzó en mayo los 19,59 kilogramos por habitante por año, el valor más alto registrado hasta el momento.
Para la BCR, estos indicadores confirman la consolidación de la carne de cerdo como una de las proteínas animales de mayor crecimiento en Argentina, impulsada por el aumento de la producción, una mejora en la eficiencia de las granjas y una demanda interna que continúa expandiéndose año tras año.