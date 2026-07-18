Consolida su expansión

El mercado porcino mantiene su crecimiento con producción y consumo en máximos históricos

La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) destacó que el mercado porcino argentino mantiene una tendencia de crecimiento sostenido, con niveles récord de producción y consumo durante los primeros cinco meses de 2026. En ese contexto, el precio del capón se estabilizó tras las fuertes subas registradas en el primer trimestre, mientras los costos de producción muestran un leve repunte.