Edición 2026

Con expertos de Argentina y el mundo, el Congreso Aapresid ya tiene a sus oradores destacados

Del 4 al 6 de agosto, el Salón Metropolitano de Rosario será sede de una nueva edición del Congreso Aapresid con la fuerza de Expoagro. La organización confirmó a los principales oradores que participarán del encuentro, entre ellos investigadores, consultores, empresarios y especialistas internacionales que abordarán los desafíos actuales y futuros de la producción agropecuaria.