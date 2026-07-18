El Congreso Aapresid 2026 comienza a tomar forma. A menos de un mes de su realización, la organización confirmó la nómina de los principales disertantes que participarán de la próxima edición del encuentro, considerado uno de los espacios de referencia para la innovación y la generación de conocimiento en el sector agropecuario.
Con expertos de Argentina y el mundo, el Congreso Aapresid ya tiene a sus oradores destacados
Del 4 al 6 de agosto, el Salón Metropolitano de Rosario será sede de una nueva edición del Congreso Aapresid con la fuerza de Expoagro. La organización confirmó a los principales oradores que participarán del encuentro, entre ellos investigadores, consultores, empresarios y especialistas internacionales que abordarán los desafíos actuales y futuros de la producción agropecuaria.
La cita será del 4 al 6 de agosto en el Salón Metropolitano de Rosario, donde se desarrollará una agenda con actividades simultáneas en diez auditorios y la presencia de científicos, empresarios, consultores, funcionarios y referentes técnicos de Argentina y del exterior.
El programa abarcará temáticas vinculadas con la agricultura regenerativa, la salud del suelo, la nutrición de cultivos, la ganadería, la gestión empresarial y la incorporación de nuevas tecnologías para mejorar la productividad y la sustentabilidad de los sistemas productivos.
Referentes internacionales para analizar los desafíos del agro
Entre las figuras internacionales sobresale la participación del estadounidense Chad Lee, profesor de la Universidad de Kentucky, quien expondrá sobre estrategias de "intensificación inteligente" en sistemas de siembra directa y las claves para alcanzar altos rendimientos en maíz mediante un manejo integrado de fechas de siembra, híbridos y nutrición.
También llegará desde Estados Unidos Christine Morgan, referente del Soil Health Institute de Texas, quien planteará una mirada renovada sobre la salud del suelo y el carbono, destacando su impacto no solo ambiental sino también productivo y económico.
Otro de los especialistas invitados será Dwayne Beck, reconocido por su trayectoria en agricultura regenerativa y siembra directa, quien compartirá experiencias para diseñar sistemas agrícolas más resilientes y adaptados a escenarios cambiantes.
Desde Brasil participará el entomólogo Celso Omoto, de la Universidad de São Paulo, quien analizará el manejo del cogollero del maíz (Spodoptera frugiperda), una de las principales plagas de la región, y los desafíos que plantea la aparición de resistencias a las tecnologías insecticidas actualmente disponibles.
En tanto, el director general del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), Muhammed Ibrahim, presentará experiencias regionales sobre plataformas de ciencia, tecnología e innovación que buscan fortalecer la articulación entre investigadores, empresas y productores para resolver problemáticas comunes.
Gestión, empresas y producción con mirada de futuro
El Congreso también pondrá el foco en la gestión de las empresas agropecuarias. En ese marco, el consultor Mariano Echegaray abordará las herramientas para medir la rentabilidad del negocio y construir indicadores que permitan mejorar la toma de decisiones.
La innovación empresarial también tendrá un espacio destacado con la participación de Gustavo Crucianelli, CEO de la firma santafesina de maquinaria agrícola, quien compartirá la experiencia de una empresa familiar que logró consolidarse apostando al desarrollo tecnológico sin perder de vista las necesidades del productor.
En materia agronómica, Wenceslao Tejerina expondrá sobre nutrición y fertilidad de los cultivos, haciendo especial énfasis en el rol de los bioestimulantes dentro de una estrategia de manejo integral.
Por su parte, Gervasio Piñeiro, coordinador de la Red de Cultivos de Servicio de Aapresid, presentará resultados obtenidos en más de 60 sitios experimentales distribuidos en cinco regiones del país. El especialista compartirá información sobre el impacto de los cultivos de servicio en el consumo de agua, los rendimientos y las estrategias de manejo adaptadas a distintas condiciones productivas.
La agenda se completa con la participación del asesor Juan Elizalde, quien analizará el momento que atraviesa la ganadería argentina.
Su exposición estará orientada a las oportunidades que genera la mejora de la rentabilidad del sector, pero también a los desafíos de transformar ese escenario favorable en un crecimiento sostenido mediante inversiones en genética, infraestructura, eficiencia productiva y gestión empresarial.
Con esta nutrida agenda de especialistas, el Congreso Aapresid buscará ofrecer una visión integral sobre los desafíos que enfrenta la producción agropecuaria y las herramientas disponibles para construir sistemas más eficientes, sustentables y competitivos, en un contexto donde la innovación continúa consolidándose como uno de los principales motores del desarrollo del sector.