Las condiciones ambientales registradas durante la última semana generaron un escenario favorable para el desarrollo de las principales tareas agrícolas en el centro-norte de la provincia de Santa Fe.
La estabilidad climática favoreció el avance de la siembra de trigo y la cosecha de maíz en el centro-norte santafesino
La Bolsa de Comercio de Santa Fe informó que las condiciones climáticas registradas entre el 8 y el 14 de julio favorecieron el desarrollo de las principales labores agrícolas en el centro-norte provincial. La estabilidad del tiempo permitió avanzar con la siembra de trigo, acelerar la cosecha de maíz tardío y algodón y realizar tareas de manejo y fertilización de los cultivos, aunque persisten diferencias productivas según las regiones.
Según el informe semanal del Sistema de Estimaciones Agrícolas (SEA) de la Bolsa de Comercio de Santa Fe, la estabilidad climática, la disminución progresiva de la humedad ambiente y la buena disponibilidad de agua útil en los suelos posibilitaron intensificar la siembra de trigo y acelerar la cosecha de maíz tardío y algodón.
El relevamiento, correspondiente al período comprendido entre el 8 y el 14 de julio, señala además que los productores aprovecharon las buenas condiciones para realizar monitoreos, acondicionamiento de lotes y aplicaciones de fertilizantes nitrogenados en los cultivos de invierno.
El trigo completó la superficie prevista, aunque cayó el área sembrada
La campaña de trigo prácticamente finalizó en el centro-norte santafesino, con la implantación de 450.000 hectáreas, cifra que representa el 100 % de la superficie prevista al inicio de la campaña.
Sin embargo, el informe advierte que el área sembrada muestra una reducción del 10 % respecto del ciclo anterior, una caída que se acentúa principalmente en los departamentos del norte provincial.
Según la Bolsa, las abundantes precipitaciones registradas durante los meses previos, el mal estado de los suelos y la imposibilidad de ingresar con maquinaria en las fechas óptimas limitaron la concreción de parte de la intención de siembra.
Durante la última semana también se observó un menor ritmo de implantación en los departamentos del norte, mientras que en el resto del área de estudio las tareas ya se dieron por concluidas.
La cosecha de maíz tardío gana ritmo con buenos rendimientos
Las mejores condiciones climáticas también permitieron acelerar la cosecha del maíz tardío, una labor que venía condicionada por la elevada humedad de los lotes.
El informe destaca que la recolección avanzó en toda el área de estudio, aunque el ritmo continúa siendo gradual.
Los mejores resultados productivos se registran en el sur del área relevada, donde los rendimientos promedio oscilan entre 80 y 120 quintales por hectárea.
En la región central, los rindes se ubican entre 70 y 100 quintales, mientras que en el norte provincial los valores se encuentran entre 60 y 75 quintales por hectárea, reflejando las diferencias que dejaron las condiciones climáticas durante el desarrollo del cultivo.
El algodón avanza con resultados dispares según la región
La cosecha de algodón también mostró avances durante la semana gracias a la estabilidad del tiempo, aunque los resultados continúan siendo muy diferentes entre el este y el oeste del área algodonera.
En la zona este, la recolección ya supera el 90 % de la superficie implantada, favorecida por mejores condiciones de piso.
En cambio, en el oeste persisten importantes dificultades debido a los excesos hídricos acumulados durante los meses anteriores. Los lotes ubicados en sectores bajos continúan presentando anegamientos, situación que afectó tanto el ritmo de cosecha como los rendimientos y la calidad de la fibra obtenida.
Los rindes registrados muestran una marcada variabilidad, con valores que van desde 500 kilos por hectárea en los lotes más afectados hasta 3.000 kilos por hectárea en los mejores planteos.
Condiciones climáticas favorables
El informe también señala que durante gran parte de la semana predominaron jornadas estables, con buena radiación solar y temperaturas propias de la época.
Las mínimas oscilaron entre 2 y 15 grados, mientras que las máximas alcanzaron entre 14 y 24 grados. También se registraron nieblas, neblinas, algunas lloviznas aisladas en el norte provincial y heladas, aunque sin generar inconvenientes significativos para el desarrollo de las actividades agrícolas.
De esta manera, el escenario climático permitió recuperar el ritmo de trabajo en los campos santafesinos y consolidar el avance de una campaña fina que, pese a una menor superficie sembrada con trigo y las dificultades ocasionadas por los excesos hídricos en algunos cultivos estivales, continúa desarrollándose bajo condiciones mayormente favorables.