Informe SEA

La estabilidad climática favoreció el avance de la siembra de trigo y la cosecha de maíz en el centro-norte santafesino

La Bolsa de Comercio de Santa Fe informó que las condiciones climáticas registradas entre el 8 y el 14 de julio favorecieron el desarrollo de las principales labores agrícolas en el centro-norte provincial. La estabilidad del tiempo permitió avanzar con la siembra de trigo, acelerar la cosecha de maíz tardío y algodón y realizar tareas de manejo y fertilización de los cultivos, aunque persisten diferencias productivas según las regiones.