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Entre Ríos mantiene reservas de agua óptimas y se consolida un escenario favorable para la campaña fina

El último informe semanal de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos señaló que la humedad del suelo es muy buena en toda la provincia, mientras que los pronósticos refuerzan la probabilidad de un evento El Niño para el próximo semestre cálido.

En este contexto, no se esperan lluvias significativas en el corto plazo.En este contexto, no se esperan lluvias significativas en el corto plazo.
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Las reservas hídricas en Entre Ríos continúan en niveles óptimos y generan un escenario favorable para el desarrollo de los cultivos de invierno. Así lo indica el Informe Semanal Nº 1239 de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos (BolsaCER), que destacó que la disponibilidad de humedad es "muy buena" en todo el territorio provincial, por lo que la necesidad de nuevas precipitaciones es actualmente muy baja.

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El relevamiento sostuvo que incluso en el norte entrerriano, donde las reservas podrían aparecer levemente inferiores, la situación resulta beneficiosa porque permite avanzar con normalidad en la implantación de los cultivos de fina, luego de las dificultades ocasionadas por los excesos hídricos registrados semanas atrás. En este contexto, no se esperan lluvias significativas en el corto plazo.

Otro aspecto destacado del informe es la evolución del fenómeno ENSO. Según los especialistas de BolsaCER, durante junio continuó fortaleciéndose la señal de un evento El Niño, en línea con los pronósticos elaborados meses atrás. Además, otros indicadores climáticos ya muestran un acople entre el calentamiento del océano Pacífico ecuatorial y la circulación atmosférica, lo que podría convertir al fenómeno en un factor climático determinante durante la primavera y el verano.

Datos del informe.Datos del informe.

Junio dejó más lluvias que el promedio

El análisis climático mensual mostró que junio revirtió el déficit registrado en mayo. Mientras que el quinto mes del año había presentado precipitaciones un 60% inferiores a la media histórica, junio finalizó con un promedio provincial de 76 milímetros, un 74% por encima del valor normal para el período.

Datos del informe.Datos del informe.

En el acumulado de los primeros seis meses del año, la provincia registró 648 milímetros, un 4% más que el promedio histórico (621 mm). Los mayores excedentes se localizaron en el centro-norte entrerriano, donde en algunos sectores se superaron los 100 milímetros durante junio.

Más heladas de lo habitual

En cuanto al comportamiento térmico, junio presentó una frecuencia de heladas superior a la registrada en los últimos años. Según el informe de la BolsaCER, se contabilizaron tres heladas meteorológicas y catorce heladas agronómicas, cifras que superan el promedio histórico de dos y 8,5 días, respectivamente. No obstante, la temperatura mínima media mensual se mantuvo dentro de la variabilidad observada entre 2020 y 2025.

Datos del informe.Datos del informe.

Brassicáceas con buen estado general

El informe también relevó el estado de las brassicáceas implantadas en Entre Ríos. Sobre una superficie estimada de 51.000 hectáreas, el 85% de los lotes presentó una condición entre buena y muy buena. Sin embargo, los técnicos advirtieron que persisten situaciones de desarrollo desparejo y pérdidas puntuales de plantas asociadas a excesos de humedad previos y a las recientes heladas.

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