Informe

Entre Ríos mantiene reservas de agua óptimas y se consolida un escenario favorable para la campaña fina

El último informe semanal de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos señaló que la humedad del suelo es muy buena en toda la provincia, mientras que los pronósticos refuerzan la probabilidad de un evento El Niño para el próximo semestre cálido.