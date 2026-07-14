Intendente de Santa Fe

Poletti aseguró que Santa Fe se prepara “para el peor de los escenarios” por el fenómeno El Niño

La ciudad acelera las obras y activa el plan de contingencia ante un posible Niño fuerte. "La experiencia del COVID me llevó que yo tengo que esperar el peor de los escenarios y ojalá luego venga un Niño moderado, leve, pero yo tengo que ver el más grave de todo y prepararnos para eso", expresó.