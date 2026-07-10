Después de atravesar uno de los otoños más secos de los últimos años, la ciudad de Santa Fe y buena parte del Litoral podrían ingresar en los próximos meses en un escenario meteorológico completamente distinto. Las proyecciones climáticas coinciden en señalar que el fenómeno El Niño comenzó a consolidarse sobre el océano Pacífico y que sus efectos podrían sentirse con mayor intensidad entre la primavera y el verano, favoreciendo lluvias abundantes, tormentas fuertes y una recuperación de los niveles del río Paraná.
El Niño gana fuerza y Santa Fe ya mira al Paraná: prevén más lluvias y posibles crecidas hacia fin de año
Un informe climático para el segundo semestre en curso anticipa un cambio de escenario en la región. Tras varios meses con precipitaciones escasas, los especialistas observan una rápida evolución hacia un fenómeno climático que podría alcanzar intensidad fuerte o incluso muy fuerte durante la primavera. La combinación con un Atlántico más cálido incrementaría el riesgo de tormentas intensas y de una recuperación significativa del caudal del río.
La advertencia surge del informe semestral elaborado por el Centro de Monitoreo Meteorológico y Climático (CMMC-SAT), con sede en Granadero Baigorria, que analiza la evolución de la atmósfera y de los océanos para el período comprendido entre junio y diciembre de este año. El trabajo sostiene que, luego de un comienzo de invierno con precipitaciones cercanas a los valores normales o incluso levemente inferiores, la situación tenderá a modificarse de manera marcada a partir de septiembre.
El documento recuerda que mayo dejó un dato que resume la magnitud del déficit hídrico. En la ciudad de Santa Fe apenas se registraron 7 milímetros de lluvia, cuando el promedio de la última década ronda los 70 milímetros, convirtiéndose en el mayo más seco de los últimos diez años. Casi toda esa precipitación cayó en un solo día, mientras que el resto del mes transcurrió prácticamente sin lluvias.
Un cambio de escenario
Según el informe, durante julio y agosto todavía predominarían precipitaciones normales o ligeramente inferiores a las habituales. Sin embargo, hacia la primavera comenzaría un incremento sostenido de los acumulados, asociado al calentamiento del océano Pacífico ecuatorial.
Los especialistas sostienen que el fenómeno ENSO —la oscilación climática que alterna entre fases neutras, La Niña y El Niño— evoluciona rápidamente hacia una fase cálida. Incluso advierten que, de mantenerse la tendencia observada en los modelos internacionales, el episodio podría alcanzar una intensidad moderada, fuerte o, incluso, "muy fuerte" durante la segunda mitad de la primavera.
El informe agrega otro elemento que podría potenciar el escenario: el calentamiento registrado en el océano Atlántico Sur. Esa condición favorecería un mayor ingreso de humedad hacia el centro del país, incrementando la probabilidad de tormentas severas y de eventos de lluvias persistentes cuando ambos sistemas interactúen.
Los meteorólogos explican que esta combinación también puede favorecer los denominados bloqueos atmosféricos, situaciones en las que los sistemas meteorológicos permanecen casi estacionarios durante varios días, generando lluvias continuas sobre una misma región o, por el contrario, prolongados períodos secos, según la ubicación de los centros de alta y baja presión.
Coincidencia con el pronóstico oficial
Las conclusiones del CMMC-SAT encuentran respaldo en los últimos informes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que confirmó la transición hacia un evento El Niño durante el invierno.
El organismo nacional estima una probabilidad cercana al 100 % de que las condiciones de el Niño se mantengan durante el trimestre julio-agosto-septiembre, mientras que para la primavera aumentan las probabilidades de registrar precipitaciones superiores a las normales en buena parte del centro y noreste argentino.
Aunque todavía existe incertidumbre respecto de la intensidad definitiva del fenómeno, los distintos modelos internacionales coinciden en que el Pacífico continuará calentándose durante los próximos meses.
¿Qué puede pasar con el Paraná?
Uno de los principales interrogantes para Santa Fe pasa por la respuesta del río Paraná.
El informe meteorológico señala que, considerando las lluvias previstas sobre el noreste argentino, el sur de Brasil y Paraguay —regiones que alimentan la cuenca alta del Paraná—, el río podría experimentar crecidas importantes hacia finales de 2026 y comienzos de 2027.
Por ahora, sin embargo, el panorama continúa siendo estable.
De acuerdo con los últimos registros hidrométricos oficiales, este martes el Paraná frente al Puerto de Santa Fe se ubica en 2,70 metros, un nivel por debajo del medio habitual y muy por debajo de las marcas de alerta (5,30 metros) y evacuación (5,70 metros).
Los pronósticos hidrológicos del Instituto Nacional del Agua indican que durante los próximos días el comportamiento seguirá siendo relativamente estable, con leves variaciones propias de la dinámica de la cuenca. No obstante, los especialistas advierten que el escenario podría modificarse durante la primavera si se consolidan las lluvias intensas previstas sobre el sur de Brasil, Paraguay y el noreste argentino, principales áreas de aporte del sistema fluvial.
Antecedentes que invitan a seguir el fenómeno
En Santa Fe, la evolución de El Niño siempre despierta especial atención debido a los antecedentes históricos asociados a grandes crecidas e inundaciones.
Los episodios de 1982-1983, 1997-1998 y 2015-2016 estuvieron vinculados a fuertes eventos cálidos del Pacífico y provocaron precipitaciones muy superiores a las habituales en gran parte del Litoral.
No todos los eventos El Niño producen inundaciones, ya que la respuesta depende también de la distribución temporal de las lluvias, del comportamiento de las cuencas tributarias y del estado previo de los suelos. Sin embargo, la experiencia indica que constituyen un factor que incrementa significativamente el riesgo hidrológico en la región.
Por ese motivo, organismos meteorológicos e hidrológicos sostienen que el monitoreo permanente durante los próximos meses será clave para anticipar posibles escenarios.
Mientras tanto, Santa Fe transita un invierno con un río todavía lejos de los niveles de preocupación y con un importante déficit de precipitaciones acumulado durante el otoño. Pero las proyecciones climáticas coinciden en que ese panorama podría comenzar a cambiar durante la primavera, cuando El Niño despliegue plenamente sus efectos sobre el centro y el noreste del país. En una ciudad cuya historia está estrechamente ligada al comportamiento del Paraná, el seguimiento de esa evolución vuelve a convertirse en una prioridad.
Se preparan
De hecho, el gobierno provincial ya comenzó a tomar cartas en el asunto, al igual que cada ciudad y localidad de la región. Se llevó a cabo el mantenimiento de defensas, limpieza y mantenimiento de canales y reservorios, y los equipamientos necesarios para la evacuación de los excedentes pluviales, entre otras acciones.
Desde las áreas de Riesgo Hídrico y Defensa Civil también se siguen de cerca los monitoreos, al tiempo que se capacita al personal y se coordinan acciones conjuntas.