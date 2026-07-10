Nuevos indicadores confirman el pronóstico

El Niño gana fuerza y Santa Fe ya mira al Paraná: prevén más lluvias y posibles crecidas hacia fin de año

Un informe climático para el segundo semestre en curso anticipa un cambio de escenario en la región. Tras varios meses con precipitaciones escasas, los especialistas observan una rápida evolución hacia un fenómeno climático que podría alcanzar intensidad fuerte o incluso muy fuerte durante la primavera. La combinación con un Atlántico más cálido incrementaría el riesgo de tormentas intensas y de una recuperación significativa del caudal del río.