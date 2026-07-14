Qué es la cota IGN

Antes de la llegada del fenómeno El Niño: cómo saber si la creciente puede llegar hasta tu casa en Santa Fe

Con la probabilidad de un evento climático de intensidad fuerte en el Litoral, conocer la altura del río ya no alcanza. Especialistas explican por qué la "cota IGN" es el dato clave para saber si una vivienda realmente está en riesgo de inundación y cómo cualquier vecino puede consultarla.