Clima

Suben las temperaturas, pero el frío intenso regresará hacia el fin de la semana en toda el área agrícola

La perspectiva agroclimática de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires prevé un ascenso de las temperaturas durante los próximos días, acompañado por precipitaciones concentradas en el noreste y el sur del área agrícola. Sin embargo, hacia el cierre de la semana se espera un nuevo ingreso de aire polar que provocará heladas en amplias zonas productivas.