La Bolsa de Cereales de Buenos Aires anticipó una semana marcada por fuertes contrastes climáticos en las principales regiones productivas del país.
Suben las temperaturas, pero el frío intenso regresará hacia el fin de la semana en toda el área agrícola
La perspectiva agroclimática de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires prevé un ascenso de las temperaturas durante los próximos días, acompañado por precipitaciones concentradas en el noreste y el sur del área agrícola. Sin embargo, hacia el cierre de la semana se espera un nuevo ingreso de aire polar que provocará heladas en amplias zonas productivas.
Tras varios días de bajas temperaturas, el ingreso de vientos provenientes del norte permitirá un ascenso térmico durante la primera parte del período, aunque el alivio será transitorio: hacia el final de la semana volverá a ingresar una masa de aire polar que provocará un nuevo descenso de las temperaturas y el retorno de las heladas.
De acuerdo con la Perspectiva Agroclimática correspondiente al período comprendido entre el 9 y el 15 de julio, las precipitaciones serán escasas en la mayor parte del área agrícola, con lluvias de mayor importancia concentradas en el noreste del país y algunos sectores del sur.
Un comienzo de semana con temperaturas en ascenso
Durante los primeros días del período predominarán los vientos del sector norte, favoreciendo una recuperación de las temperaturas máximas en buena parte del territorio agrícola.
En el este del NOA, el centro de la Mesopotamia y sectores del noroeste uruguayo se esperan máximas superiores a los 25 °C, mientras que en el centro del NOA, el este de Cuyo y el norte de la Región Pampeana los registros oscilarán entre los 20 y los 25 °C.
En tanto, el oeste del NOA, gran parte de Cuyo y amplios sectores de la Región Pampeana mantendrán temperaturas máximas inferiores a los 20 °C, especialmente en áreas serranas, cordilleranas y sobre la costa atlántica.
Lluvias desparejas y posibles nevadas en la cordillera
Hacia la segunda parte de la semana avanzará un frente de tormenta cuya distribución de precipitaciones será muy desigual.
La mayor parte del área agrícola recibirá lluvias escasas o directamente no registrará precipitaciones significativas. Solo el extremo oriental de Paraguay, el norte de la Mesopotamia, algunos sectores del sudoeste y sudeste de la Región Pampeana y el norte de Uruguay podrían acumular entre 10 y 25 milímetros.
En la Cordillera Sur y Central se prevén tormentas de mayor intensidad, con la posibilidad de nevadas que podrían extenderse hacia sectores del interior cordillerano.
El aire polar volverá a dominar el escenario
Tras el pasaje del frente frío, una nueva irrupción de aire polar volverá a instalar condiciones invernales sobre gran parte del área agrícola.
La Bolsa de Cereales prevé temperaturas mínimas de entre 0 y 5 °C en buena parte de la Región Pampeana, el este de Cuyo, el sur de la Mesopotamia y gran parte de Uruguay, con riesgo de heladas localizadas.
Además, un amplio sector del centro del país registraría temperaturas inferiores a los 0 °C, favoreciendo la ocurrencia de heladas generalizadas.
Las condiciones más rigurosas se esperan en el oeste del NOA, Cuyo y las zonas serranas y cordilleranas, donde las temperaturas mínimas volverán a ubicarse por debajo de cero, consolidando un nuevo episodio de frío intenso.
Según el informe, únicamente el Chaco, gran parte de Paraguay y algunos sectores del norte argentino mantendrán mínimas superiores a los 10 °C, mientras que el resto del área agrícola continuará bajo la influencia de condiciones típicamente invernales.