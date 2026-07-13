Informe de la BCR

La región núcleo completó la siembra de trigo y alcanzó las 1,6 millones de hectáreas previstas

Las bajas temperaturas y el viento seco permitieron completar la implantación de las 1,6 millones de hectáreas previstas en la región núcleo, luego de que unas 100.000 hectáreas permanecieran en duda por el exceso de humedad. El cultivo muestra un buen desarrollo inicial, aunque el aumento de los costos continúa condicionando la rentabilidad.