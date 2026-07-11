El acuerdo Mercosur-UE

Europa gana protagonismo para las economías regionales argentinas

La entrada en vigencia del Acuerdo Interino de Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea abre un nuevo escenario para las economías regionales argentinas. Con exportaciones récord durante 2025 y un mercado europeo que ya absorbe una de cada cinco ventas externas del sector, el desafío pasa ahora por aprovechar la reducción de aranceles y enfrentar una competencia cada vez mayor.