El mercado argentino de maquinaria agrícola inició 2026 con una desaceleración tanto en las ventas como en la producción.
El mercado de maquinaria agrícola mostró señales de cautela en el inicio del año
Entre enero y marzo se comercializaron 3.330 equipos en todo el país, un 8,2% menos que un año atrás. La facturación, medida a valores constantes, retrocedió un 20,3% por la combinación de menores ventas y una caída real en los precios, mientras que la producción nacional registró una baja aún más pronunciada.
Según un informe elaborado por la Bolsa de Comercio de Rosario sobre la base de datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), durante el primer trimestre del año se comercializaron 3.330 máquinas agrícolas, un volumen que representa una caída del 8,2% respecto del mismo período de 2025 y que también se ubicó por debajo del promedio de los últimos cinco años.
El retroceso fue aún más marcado cuando se analiza la facturación. Medida en pesos constantes de marzo de 2026, las ventas alcanzaron 541.500 millones de pesos, lo que significó una disminución interanual del 20,3% y una baja del 16,3% respecto del promedio del último quinquenio.
Los analistas atribuyen esta diferencia entre la caída de las unidades comercializadas y la facturación a un descenso en los precios reales de la maquinaria, un fenómeno que se observó en la mayoría de los segmentos del mercado.
Producción nacional con una caída superior a las ventas
La producción local mostró un deterioro aún mayor que las ventas. Durante el primer trimestre se fabricaron 1.138 tractores, cosechadoras y sembradoras, un 31,5% menos que en igual período del año pasado.
Los tractores fueron el segmento más afectado, con apenas 747 unidades producidas, lo que representó una caída del 38,5%. En tanto, la fabricación de cosechadoras descendió un 17,3%, hasta las 177 unidades, mientras que la producción de sembradoras retrocedió un 8,5%, con 214 equipos.
El informe destaca que la disminución de la producción fue considerablemente superior a la caída de las ventas. Mientras la fabricación de estos equipos cayó un 31,5%, las ventas disminuyeron un 24% en esos mismos segmentos. Esta diferencia podría explicarse por una mayor participación de maquinaria importada o por la utilización de stocks acumulados durante períodos anteriores.
En ese sentido, los datos oficiales muestran que el 16,4% de los tractores, cosechadoras e implementos vendidos en el mercado argentino durante el trimestre fueron de origen importado.
Implementos sostienen el mercado
Dentro del mercado, los implementos agrícolas continuaron siendo el segmento de mayor volumen de ventas. Entre enero y marzo se comercializaron 1.910 unidades, equivalentes al 57% del total, y fue el único rubro que mostró un crecimiento interanual en cantidad, con una mejora del 8,6%.
Sin embargo, ese incremento en las unidades no se tradujo en una mayor facturación. El segmento registró ingresos por 180.200 millones de pesos, un 17,4% menos que un año atrás debido a una fuerte caída en los precios reales.
Los tractores ocuparon el segundo lugar en volumen de ventas con 937 unidades, aunque registraron la mayor contracción del mercado, con una baja del 31,2% interanual. La facturación también descendió un 31%, hasta 150.900 millones de pesos.
Las sembradoras, en tanto, mostraron uno de los desempeños más estables. Se vendieron 254 equipos, un 4,5% más que en el primer trimestre de 2025, aunque la facturación prácticamente no mostró variaciones debido a una reducción en los precios promedio.
Por su parte, las cosechadoras totalizaron 229 unidades comercializadas, un 13,3% menos que un año atrás. Aun así, el volumen vendido permaneció por encima del promedio de los últimos cinco años.
Expectativas de recuperación para los próximos meses
El informe sostiene que durante los primeros meses del año predominó una actitud cautelosa por parte de los productores al momento de invertir en maquinaria. La incertidumbre respecto de la evolución de la producción, los precios agrícolas y las condiciones de financiamiento llevó a postergar muchas decisiones de compra.
No obstante, esa tendencia comenzó a modificarse a partir de marzo. Los datos de patentamientos difundidos por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) reflejaron un repunte impulsado por la realización de Expoagro, donde fabricantes y concesionarios presentaron nuevas líneas de financiamiento y ofertas comerciales.
A ello se sumó el avance de una cosecha con buenos resultados, que mejoró la liquidez de los productores y podría favorecer una recuperación de la demanda durante los próximos meses.
Si bien el inicio de 2026 mostró un mercado todavía por debajo de los niveles registrados en años anteriores, el sector observa con expectativa la evolución de la campaña agrícola y el acceso al crédito, dos variables que serán determinantes para definir el ritmo de recuperación de la maquinaria agrícola en lo que resta del año.