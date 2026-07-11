Pese al repunte de Expoagro

El mercado de maquinaria agrícola mostró señales de cautela en el inicio del año

Entre enero y marzo se comercializaron 3.330 equipos en todo el país, un 8,2% menos que un año atrás. La facturación, medida a valores constantes, retrocedió un 20,3% por la combinación de menores ventas y una caída real en los precios, mientras que la producción nacional registró una baja aún más pronunciada.