La campaña agrícola continúa mostrando un panorama favorable para los principales cultivos de invierno y verano.
Soja: la producción alcanzó las 50,1 millones de toneladas y supera ampliamente el promedio de los últimos cinco años
La Bolsa de Cereales de Buenos Aires dio por finalizada la campaña de soja 2025/26 con una producción nacional de 50,1 millones de toneladas y un rendimiento promedio superior al del ciclo anterior. Mientras tanto, la siembra de trigo ya cubre casi el 88% del área prevista, la cebada continúa avanzando con demoras en Buenos Aires y la cosecha de maíz mantiene buenas perspectivas pese al lento progreso de las tareas.
La Bolsa de Cereales de Buenos Aires confirmó el cierre de la cosecha de soja con una producción nacional de 50,1 millones de toneladas, mientras que la siembra de trigo ya alcanzó el 87,9% del área proyectada y el maíz mantiene una estimación de producción de 64 millones de toneladas, pese a las demoras en la recolección.
El informe semanal de la entidad destaca que las bajas temperaturas y las dificultades para ingresar con maquinaria en algunas regiones retrasaron parcialmente las labores, aunque las buenas reservas de humedad sostienen un escenario productivo favorable para los cultivos de invierno.
La soja cerró una campaña con buenos rindes
La Bolsa de Cereales dio por concluida la cosecha de soja en todo el país, con excepción de algunos lotes aislados del sudeste bonaerense cuya superficie remanente no modifica la estimación nacional.
La producción acumulada alcanzó las 50,1 millones de toneladas, apenas un 0,4% inferior a la obtenida durante la campaña anterior, aunque representa un volumen 19% superior al promedio de las últimas cinco campañas.
El rendimiento medio nacional se ubicó en 31,3 quintales por hectárea, un resultado que mejoró en 5% los registros del ciclo 2024/25 y superó en 21% el promedio de los últimos cinco años.
Entre las regiones de mejor desempeño se destacaron los Núcleos Norte y Sur, donde los rindes se ubicaron levemente por encima de sus promedios históricos, registrándose en algunos establecimientos productividades de hasta 55 quintales por hectárea.
A su vez, el NOA y la región Norte de La Pampa-Oeste de Buenos Aires alcanzaron los mejores rendimientos de toda la serie histórica relevada por la Bolsa, especialmente en soja de primera y de segunda.
Como contrapartida, el sudeste bonaerense fue una de las pocas zonas donde los rindes quedaron por debajo de los valores históricos.
El trigo avanza con reservas hídricas favorables
En paralelo, la implantación del trigo continúa avanzando a buen ritmo y ya cubre el 87,9% de las 6,5 millones de hectáreas proyectadas para la campaña 2026/27.
Durante los últimos quince días la siembra progresó siete puntos porcentuales. Si bien el avance presenta una demora interanual de 3,1 puntos, todavía mantiene una ventaja de 12,2 puntos porcentuales respecto del promedio histórico.
Las tareas están prácticamente finalizadas en el centro y norte del área agrícola, con algunas demoras puntuales en el centro-norte de Santa Fe debido a la falta de piso.
La situación es diferente en el sur del país, donde las lluvias complicaron la transitabilidad y todavía resta implantar entre el 20 y el 40% del área prevista en distintas regiones.
En cuanto al estado del cultivo, la Bolsa señala que los lotes presentan distintos grados de desarrollo, desde los primeros cuadros ingresando en encañazón en el NOA hasta siembras recientes que aún permanecen bajo tierra debido a las bajas temperaturas.
No obstante, en toda el área agrícola predominan reservas de humedad entre adecuadas y óptimas, mientras que la condición general del cultivo se ubica entre normal y excelente.
Maíz y cebada: demoras por las condiciones de piso
La campaña de cebada también continúa avanzando, aunque todavía muestra retrasos respecto del año pasado.
La siembra alcanzó el 67,6% del área proyectada a nivel nacional, tras un importante avance de 33 puntos porcentuales en las últimas dos semanas.
Las principales demoras se concentran en el centro y sudeste de Buenos Aires, donde la humedad de los suelos dificulta el ingreso de las sembradoras.
En cambio, sobre el norte de La Pampa y el oeste bonaerense, el 90% de los lotes implantados ya emergió bajo muy buenas condiciones de humedad.
En las principales zonas cebaderas del sur bonaerense, cerca del 40% de la superficie sembrada ya emergió y los primeros lotes comenzaron la etapa de diferenciación foliar, con una adecuada implantación.
Respecto del maíz, la cosecha alcanzó el 56,4% del área apta, con un rendimiento promedio nacional de 81,2 quintales por hectárea.
El avance continúa 14 puntos porcentuales por detrás del registrado a igual fecha del año pasado, principalmente por el elevado contenido de humedad de los granos y, en menor medida, por las dificultades de piso en algunas regiones.
Sin embargo, la entidad remarca que los rendimientos obtenidos hasta el momento superan tanto a los registrados durante la campaña anterior como al promedio de las últimas cinco campañas en regiones como el NEA, ambos núcleos productivos y el norte de La Pampa-Oeste de Buenos Aires.
Frente a este escenario, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires decidió mantener sin cambios su proyección de producción nacional de maíz en 64 millones de toneladas, consolidando las buenas expectativas para el cierre de la campaña agrícola.