Con muy buenos rindes

Soja: la producción alcanzó las 50,1 millones de toneladas y supera ampliamente el promedio de los últimos cinco años

La Bolsa de Cereales de Buenos Aires dio por finalizada la campaña de soja 2025/26 con una producción nacional de 50,1 millones de toneladas y un rendimiento promedio superior al del ciclo anterior. Mientras tanto, la siembra de trigo ya cubre casi el 88% del área prevista, la cebada continúa avanzando con demoras en Buenos Aires y la cosecha de maíz mantiene buenas perspectivas pese al lento progreso de las tareas.