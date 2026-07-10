Baja de la urea impulsa la recuperación

El trigo recupera terreno y la siembra nacional se acerca a las 7 millones de hectáreas

Las lluvias registradas durante junio y la fuerte caída del precio de la urea mejoraron las perspectivas para el trigo argentino. La Bolsa de Comercio de Rosario elevó la estimación de superficie sembrada a 6,95 millones de hectáreas y proyecta una producción de 20,5 millones de toneladas. En paralelo, comenzó la cosecha de maíz en el norte del país, donde la chicharrita continúa afectando los rindes, aunque el buen desempeño del maíz tardío permitiría compensar parte de esas pérdidas.