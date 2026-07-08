Ganadería

Primer semestre: La faena bovina se encamina a cerrar el año por debajo de 2025, con más kilos por animal

Un informe de Rosgan advierte que la faena bovina acumulada durante el primer semestre cayó un 9% respecto de igual período de 2025 y alcanzó el menor nivel de los últimos diez años. Sin embargo, el incremento del peso de los animales enviados a frigorífico y la elevada ocupación de los feedlots permiten proyectar una mayor eficiencia productiva para la segunda mitad del año.