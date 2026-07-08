La faena bovina argentina cerraría el primer semestre de 2026 con poco más de 6 millones de cabezas, una cifra que representa una caída del 9% respecto del mismo período del año pasado y que constituye el registro más bajo de la última década.
Primer semestre: La faena bovina se encamina a cerrar el año por debajo de 2025, con más kilos por animal
Un informe de Rosgan advierte que la faena bovina acumulada durante el primer semestre cayó un 9% respecto de igual período de 2025 y alcanzó el menor nivel de los últimos diez años. Sin embargo, el incremento del peso de los animales enviados a frigorífico y la elevada ocupación de los feedlots permiten proyectar una mayor eficiencia productiva para la segunda mitad del año.
Así surge de un informe elaborado por Rosgan, que además plantea que esta reducción no necesariamente implica un escenario negativo para la ganadería. Por el contrario, el análisis sostiene que el sistema está atravesando un cambio de dinámica, con animales que permanecen más tiempo en producción, llegan con mayor peso a faena y permiten mejorar la eficiencia sin comprometer el abastecimiento de carne.
De acuerdo con las estimaciones, durante junio se remitieron a plantas frigoríficas 1.081.077 bovinos, lo que llevaría la faena acumulada entre enero y junio a unas 6.025.000 cabezas.
Ese volumen contrasta con los 6,61 millones de animales faenados en igual período de 2025 y confirma un ritmo de extracción considerablemente menor.
La menor faena de la última década
El informe recuerda que, históricamente, el primer semestre representa cerca del 49% de la faena anual, aunque ese porcentaje puede oscilar entre el 46% y el 51%.
Los técnicos de Rosgan destacan que cuando más de la mitad de la faena anual se concentra en los primeros seis meses, el año suele finalizar con una menor cantidad total de animales enviados a frigorífico. En cambio, cuando el primer semestre tiene una participación más baja, la actividad suele intensificarse durante la segunda mitad del año.
Para 2026, los indicadores muestran un comportamiento más cercano a este último escenario.
Sobre esa base, el informe proyecta que la faena anual podría ubicarse entre 12,4 y 13,1 millones de cabezas, lo que implicaría una reducción de entre 500.000 y 1,2 millones de animales respecto de las 13,6 millones registradas en 2025.
Según Rosgan, este nivel de extracción sería compatible con la necesidad de estabilizar el stock bovino nacional, especialmente teniendo en cuenta que el rodeo cuenta actualmente con unas 500.000 vacas menos expuestas a servicio que el año anterior.
Más kilos por animal y una oferta que se desplaza
Uno de los principales cambios que observa el mercado es el crecimiento de la recría dentro de los sistemas productivos.
El informe señala que los productores encuentran incentivos económicos para prolongar el ciclo de engorde y agregar más kilos antes de enviar los animales a faena.
Ese proceso ya comenzó a reflejarse en los indicadores productivos. En mayo, el peso promedio de la res en gancho alcanzó un récord histórico de 240 kilos, con un incremento interanual de 7,5 kilos por animal.
Para Rosgan, este dato es clave porque permite compensar parcialmente la menor cantidad de animales faenados mediante una mayor producción de carne por cabeza.
En otras palabras, aunque el número de bovinos enviados a frigorífico disminuya, el volumen total de carne podría sostenerse gracias al mayor peso individual de los animales.
Feedlots, precios firmes y mejores márgenes para producir
Otro de los factores que explican esta transformación es el protagonismo creciente de los feedlots.
Actualmente, más del 37% de los animales enviados a faena provienen de corrales de engorde, cuando apenas cinco años atrás esa participación apenas superaba el 30%.
A su vez, los datos de SENASA muestran que al 1° de julio los establecimientos de engorde concentraban más de 2,17 millones de cabezas, el segundo registro más alto desde que existen estadísticas.
Este escenario responde a una combinación considerada muy favorable para la producción. Por un lado, el precio de la hacienda continúa en niveles históricamente elevados y, por otro, el costo del maíz —principal insumo de los feedlots— se mantiene entre 40% y 45% por debajo de su promedio histórico, medido en kilos de novillito.
Esta mejora en la relación entre insumos y producto final fortalece los márgenes del engorde intensivo y estimula a los productores a incorporar más kilos antes de comercializar los animales.
Un escenario más equilibrado para la ganadería
Rosgan concluye que el escenario más favorable para el sector sería cerrar 2026 con una faena moderada, pero con una mayor eficiencia productiva.
En ese contexto, una menor extracción de animales no significaría necesariamente una caída equivalente en la producción de carne, ya que el incremento del peso promedio permitiría sostener la oferta al mismo tiempo que contribuiría a preservar el stock bovino nacional.
Para el mercado ganadero, el desafío de los próximos meses será seguir de cerca la evolución de los feedlots, el comportamiento de la reposición y el ritmo de salida de los animales terminados, variables que terminarán definiendo el resultado productivo de un año marcado por un cambio en la estrategia de engorde y comercialización.