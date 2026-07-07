Agroexpectativas

El maíz encuentra señales alcistas y el clima vuelve a dominar el mercado global de granos

El mercado internacional de granos comienza a cambiar de foco, con precios más firmes impulsados por preocupaciones climáticas en Estados Unidos, Europa y el Mar Negro, mientras que en Argentina la lenta comercialización de soja y los retrasos en la cosecha de maíz agregan incertidumbre.