El sector porcino argentino continúa mostrando indicadores positivos durante 2026. De acuerdo con datos difundidos por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía, entre enero y mayo las exportaciones de carne porcina y subproductos alcanzaron las 7.645 toneladas, generando ingresos por 10,037 millones de dólares.
Las exportaciones de carne porcina crecieron más de 150% en valor durante los primeros cinco meses del año
Entre enero y mayo, las exportaciones de carne porcina y subproductos alcanzaron las 7.645 toneladas y generaron ingresos por más de 10 millones de dólares. Los datos oficiales también muestran un crecimiento de la producción, la faena y el consumo interno, consolidando la expansión del sector durante 2026.
Las cifras representan un incremento del 91,2% en volumen y del 156,8% en valor respecto del mismo período del año pasado, reflejando una mejora tanto en las cantidades comercializadas como en el valor obtenido por las ventas externas.
El desempeño exportador se da en un contexto de crecimiento sostenido de la actividad, impulsado por una mayor producción y una demanda que continúa fortaleciéndose tanto en el mercado interno como en el exterior.
La producción también mantiene una tendencia positiva
Los buenos resultados en materia de exportaciones fueron acompañados por un aumento de la producción nacional de carne porcina.
Durante los primeros cinco meses del año se produjeron 354.588 toneladas, lo que representa un crecimiento del 11,8% respecto del mismo período de 2025.
Este incremento estuvo respaldado por una mayor actividad en los establecimientos frigoríficos. La faena alcanzó las 3.720.893 cabezas, con una suba interanual del 9,7%, evidenciando un mayor nivel de actividad en toda la cadena productiva.
El crecimiento productivo responde a un proceso de expansión que el sector viene registrando en los últimos años, caracterizado por inversiones en tecnología, mejoras genéticas, mayor eficiencia en los sistemas de producción y una creciente incorporación de valor agregado.
El consumo interno sigue en alza
Además del desempeño exportador, el mercado interno continúa consolidándose como uno de los principales motores del crecimiento de la actividad.
Según la información oficial, el consumo aparente de carne porcina alcanzó en mayo los 19,59 kilogramos por habitante por año, lo que representa un incremento del 8,4% en comparación con el mismo mes de 2025.
En los últimos años, la carne de cerdo ha ganado espacio en la dieta de los argentinos gracias a una mayor oferta de cortes, mejoras en la calidad del producto y una creciente diversificación de las opciones disponibles para los consumidores.
Aunque todavía se encuentra por debajo de los niveles de consumo de carne vacuna y aviar, el sector porcino mantiene una tendencia de crecimiento sostenida, tanto en producción como en demanda.
Un sector con perspectivas de crecimiento
La combinación de mayores exportaciones, incremento de la producción y una demanda interna en expansión refleja el buen momento que atraviesa la cadena porcina argentina.
El fuerte aumento del valor de las exportaciones también pone de manifiesto una mejora en el posicionamiento de los productos argentinos en los mercados internacionales, al tiempo que contribuye a la generación de divisas para el país.
Con estos indicadores, el sector continúa consolidándose como una de las actividades pecuarias con mayor dinamismo, impulsando inversiones, generación de empleo y desarrollo en distintas regiones productivas de Argentina, mientras busca ampliar su presencia en nuevos mercados y sostener el crecimiento registrado durante los últimos años.