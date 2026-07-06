Fuerte avance del sector

Las exportaciones de carne porcina crecieron más de 150% en valor durante los primeros cinco meses del año

Entre enero y mayo, las exportaciones de carne porcina y subproductos alcanzaron las 7.645 toneladas y generaron ingresos por más de 10 millones de dólares. Los datos oficiales también muestran un crecimiento de la producción, la faena y el consumo interno, consolidando la expansión del sector durante 2026.