La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) dio a conocer el ranking de empresas agroexportadoras correspondiente al primer semestre de 2026, elaborado sobre la base de las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) registradas por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Ranking agroexportador: Bunge, Cargill y COFCO encabezaron las ventas externas en la primera mitad de 2026
La Bolsa de Comercio de Rosario difundió el ranking de empresas agroexportadoras correspondiente al primer semestre de 2026. Las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior alcanzaron las 52,3 millones de toneladas, un 19% menos que en igual período del año pasado, aunque el volumen continúa por encima del promedio de los últimos cinco años.
Según el informe, durante los primeros seis meses del año se declararon exportaciones de granos y subproductos por 52,3 millones de toneladas, un volumen que representa una caída del 19% respecto de las 64,5 millones de toneladas registradas en el mismo período de 2025.
A pesar del retroceso interanual, el nivel de operaciones continúa siendo elevado desde una perspectiva histórica: supera en un 17% el promedio de los últimos cinco años y constituye el tercer mayor registro para un primer semestre, solo por detrás de 2025 y 2021.
Bunge encabezó el ranking tras la integración con Viterra
El liderazgo entre las empresas exportadoras quedó en manos de Bunge, que registró 11,6 millones de toneladas en declaraciones de ventas externas durante el semestre, el mayor volumen alcanzado por una compañía para este período en al menos los últimos cinco años.
En segundo lugar se ubicó Cargill, mientras que COFCO completó el podio de las principales agroexportadoras del país.
Desde la BCR explicaron que el resultado de Bunge está directamente relacionado con la integración operativa de Viterra, luego de la fusión concretada a nivel global durante 2025. Desde comienzos de este año, las operaciones de ambas compañías comenzaron a registrarse bajo una única razón social en Argentina.
Si se consideran conjuntamente los volúmenes de Bunge y Viterra, las exportaciones alcanzan 11,8 millones de toneladas, cifra inferior a la del año pasado, aunque la participación conjunta sobre el total nacional aumentó del 21% al 22%.
El maíz desplazó a la soja como principal complejo exportador
Uno de los datos más relevantes del informe es el cambio en la composición de las exportaciones. Por primera vez desde 2021, el complejo maíz superó al complejo soja como el principal generador de ventas externas durante un primer semestre.
Las exportaciones vinculadas al maíz sumaron 23 millones de toneladas, equivalentes al 44% del total registrado entre los principales complejos agroindustriales. El volumen mostró un leve incremento del 1% respecto del año anterior y se convirtió en el segundo mayor registro de los últimos cinco años.
Dentro de este complejo, el ranking de exportadores estuvo encabezado por Cargill, con 4,8 millones de toneladas, seguido por COFCO, con 3,8 millones, y ADM Agro, con 3,6 millones.
En contraste, el complejo soja registró una fuerte retracción. Las declaraciones totalizaron 13,7 millones de toneladas, un 56% menos que en el primer semestre de 2025 y un volumen 30% inferior al promedio del último lustro.
Del total exportado, el 76% correspondió a subproductos de soja, el 16% a aceite y el 8% restante a poroto sin procesar.
En este segmento, Bunge lideró ampliamente las registraciones con 4,5 millones de toneladas, seguida por Cargill (1,8 millones) y Molinos Agro (1,5 millones).
Trigo y girasol mostraron una fuerte recuperación
Otro de los complejos que exhibió un desempeño destacado fue el trigo, cuyas declaraciones alcanzaron 9,4 millones de toneladas, un crecimiento interanual del 71% y el segundo mayor volumen para un primer semestre en al menos cinco años.
La mayor parte de las operaciones correspondieron a trigo pan, mientras que también se registraron exportaciones de harina y de trigo candeal.
En este rubro, el podio estuvo integrado por Bunge, con 2,3 millones de toneladas, seguida por Cargill (1,6 millones) y Louis Dreyfus Company (LDC) (1,3 millones).
El complejo girasol también mostró una evolución significativa. Con 3,33 millones de toneladas declaradas, prácticamente igualó el volumen exportado durante todo 2025 y alcanzó el mayor registro para un primer semestre desde, al menos, 2020. El crecimiento interanual fue del 82%.
Las principales empresas exportadoras fueron Bunge, Aceitera General Deheza (AGD) y Unión Agrícola de Avellaneda.
Por su parte, el complejo cebada acumuló 2,24 millones de toneladas, con un incremento del 4% frente al mismo período del año anterior. El liderazgo correspondió nuevamente a Bunge, seguida por Cervecería y Maltería Quilmes y la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA).
En tanto, el complejo sorgo fue el único de los principales cultivos que mostró una caída importante, con 630.000 toneladas declaradas, un 45% menos que en el primer semestre de 2025. En este caso, el ranking estuvo encabezado por Unión Agrícola de Avellaneda, seguida por ACA y Bunge.
El informe de la Bolsa de Comercio de Rosario refleja un semestre marcado por una menor actividad exportadora respecto del año récord de 2025, aunque con niveles que continúan ubicándose entre los más altos de la última década.
Además del liderazgo de Bunge tras su integración con Viterra, el relevamiento muestra un cambio en la composición de las exportaciones, con el maíz recuperando el primer lugar entre los complejos agroindustriales y el trigo y el girasol registrando una marcada recuperación, mientras la soja evidenció el mayor retroceso del período.