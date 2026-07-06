El maíz ganó protagonismo

Ranking agroexportador: Bunge, Cargill y COFCO encabezaron las ventas externas en la primera mitad de 2026

La Bolsa de Comercio de Rosario difundió el ranking de empresas agroexportadoras correspondiente al primer semestre de 2026. Las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior alcanzaron las 52,3 millones de toneladas, un 19% menos que en igual período del año pasado, aunque el volumen continúa por encima del promedio de los últimos cinco años.