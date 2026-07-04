Agricultura

El frío reduce las poblaciones de chicharrita del maíz y genera expectativas para la próxima campaña

El último informe de la Red Nacional de Monitoreo de Dalbulus maidis mostró una disminución de las poblaciones de la chicharrita del maíz en el Centro-Norte y Centro-Sur de la Argentina como consecuencia del descenso de las temperaturas. Los especialistas estiman que la actual ola polar podría profundizar esa tendencia en las próximas semanas, aunque en las regiones endémicas la presencia del insecto continúa siendo elevada.