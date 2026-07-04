Las bajas temperaturas comenzaron a mostrar un efecto concreto sobre las poblaciones de Dalbulus maidis, conocida como la chicharrita del maíz, principal vector del complejo del achaparramiento que provocó importantes pérdidas productivas durante las últimas campañas agrícolas.
El frío reduce las poblaciones de chicharrita del maíz y genera expectativas para la próxima campaña
El último informe de la Red Nacional de Monitoreo de Dalbulus maidis mostró una disminución de las poblaciones de la chicharrita del maíz en el Centro-Norte y Centro-Sur de la Argentina como consecuencia del descenso de las temperaturas. Los especialistas estiman que la actual ola polar podría profundizar esa tendencia en las próximas semanas, aunque en las regiones endémicas la presencia del insecto continúa siendo elevada.
Así lo revela el 45° informe de la Red Nacional de Monitoreo de Dalbulus maidis, elaborado con datos recolectados entre el 16 y el 30 de junio, que registra una marcada disminución de la presencia del insecto en las regiones Centro-Norte y Centro-Sur del país. Los especialistas consideran que la actual ola polar, cuyos efectos aún no están reflejados en este relevamiento, podría acentuar esa tendencia.
El informe señala que el descenso de las temperaturas ya comenzó a modular la dinámica poblacional de la plaga incluso antes del ingreso de la masa de aire polar que afecta gran parte del territorio argentino.
Los técnicos remarcaron que el seguimiento permanente de las poblaciones resulta fundamental para anticipar escenarios sanitarios y planificar las próximas campañas de maíz.
El frío comienza a modificar la dinámica de la plaga
Los especialistas explicaron que las temperaturas invernales reducen la actividad biológica del insecto y limitan su capacidad de reproducción y dispersión.
Si bien el comportamiento no es uniforme en todo el país, el informe muestra una disminución de las categorías de mayor abundancia y una caída de los promedios de captura en buena parte de las regiones agrícolas.
En las zonas donde históricamente la plaga mantiene mayor presencia, el descenso es menos pronunciado y, por el momento, se observa una estabilización o una leve retracción de las poblaciones.
"La información obtenida refuerza la importancia de sostener los monitoreos durante todo el año para conocer la evolución de las poblaciones, detectar cambios en su distribución y anticipar posibles escenarios de riesgo para las próximas campañas", señalaron desde la Red Nacional de Monitoreo.
El panorama regional: dónde disminuyó y dónde sigue siendo alta la presencia
Los resultados muestran comportamientos diferentes según la región. En el Centro-Norte, una de las zonas más afectadas durante la última campaña, el 94% de las trampas registró presencia de chicharritas, aunque la proporción de localidades con capturas superiores a los 100 adultos por trampa descendió del 64% al 36%, provocando una importante caída en el promedio regional.
La situación fue aún más favorable en el Centro-Sur, donde más de la mitad de las localidades monitoreadas (54%) no registró capturas del insecto. Además, apenas el 1% presentó niveles considerados de máxima abundancia, confirmando una retracción significativa de la plaga.
En la región del Litoral también se verificó una reducción de las poblaciones, aunque menos marcada. Allí, el 90% de las localidades continuó registrando presencia de la chicharrita, pero las capturas superiores a 50 adultos por trampa disminuyeron del 35% al 17% respecto del informe anterior. Los focos de mayor actividad siguen concentrándose principalmente en Entre Ríos y Corrientes.
En cambio, las regiones endémicas mantienen elevados niveles poblacionales.
En el Noroeste Argentino (NOA), aunque se observó una leve reducción de los sitios con máxima abundancia, el 83% de las localidades continúa registrando los niveles más altos de captura, lo que refleja que la presión de la plaga sigue siendo importante.
Por su parte, en el Noreste Argentino (NEA) incluso se detectó un incremento de localidades con capturas superiores a los 100 adultos por trampa. No obstante, el promedio regional permaneció prácticamente sin cambios respecto del relevamiento previo.
Una plaga que preocupa desde la última campaña
La chicharrita del maíz adquirió especial relevancia durante la campaña 2023/24, cuando la propagación del complejo del achaparramiento provocó severas pérdidas económicas en numerosas regiones productoras del país.
El insecto actúa como vector de diferentes patógenos, entre ellos el Corn Stunt Spiroplasma, responsable de una enfermedad que afecta el crecimiento de las plantas, reduce el llenado de granos y ocasiona importantes caídas de rendimiento.
Como respuesta a esa situación, en 2024 se conformó la Red Nacional de Monitoreo de Dalbulus maidis, coordinada por la Asociación Maíz y Sorgo Argentino (Maizar), con la participación de Aapresid, CREA, INTA, la Asociación Argentina de Protección Profesional de Cultivos Extensivos (AAPPCE), la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (EEAOC) y el Centro de Bioinvestigaciones de la UNNOBA-Conicet.
El objetivo de esta red es realizar un seguimiento permanente de las poblaciones mediante trampas cromáticas distribuidas en las principales regiones maiceras y evaluar también el porcentaje de insectos infectados con los patógenos responsables del complejo del achaparramiento.
Los especialistas consideran que la información generada por este sistema constituye una herramienta clave para que productores y asesores puedan tomar decisiones de manejo basadas en evidencia y reducir el riesgo sanitario de las próximas campañas de maíz.
Aunque el descenso de las temperaturas representa una señal alentadora para las regiones centrales, los técnicos advierten que el monitoreo deberá mantenerse durante todo el invierno para confirmar si la actual ola polar logra reducir aún más las poblaciones del insecto antes del inicio de la próxima siembra.