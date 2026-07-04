La campaña agrícola 2026/27 continúa mostrando avances en todo el país. Según el último informe de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, la siembra de trigo recuperó ritmo durante la última semana gracias a la mejora de las condiciones climáticas, mientras que las cosechas de soja, maíz y sorgo continúan progresando con perspectivas favorables de producción.
El trigo recupera ritmo de siembra y se mantienen las proyecciones para soja y maíz
La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informó que la siembra de trigo recuperó dinamismo tras una semana con escasas lluvias y ya cubre el 80,9% del área proyectada para la campaña 2026/27. En paralelo, avanzan las cosechas de soja, maíz y sorgo, aunque en algunos sectores persisten demoras por las condiciones de humedad de los lotes.
Aunque persisten algunos inconvenientes por el exceso de humedad en sectores del centro y sur del área agrícola, las proyecciones para los principales cultivos se mantienen sin modificaciones y reflejan un panorama alentador para la producción nacional.
El trigo recupera ritmo de siembra
La implantación de trigo alcanzó el 80,9% de las 6,5 millones de hectáreas previstas para la campaña 2026/27, luego de registrar un avance semanal de 15,1 puntos porcentuales.
La mejora respondió a una semana con escasas precipitaciones que permitió el ingreso de la maquinaria a numerosos lotes. Sin embargo, en áreas del centro y sur del país todavía persisten problemas de falta de piso, por lo que los productores aguardan mejores condiciones durante julio para completar la siembra dentro de la ventana óptima, especialmente en variedades de ciclo intermedio y corto.
En cuanto al estado del cultivo, el informe destaca que la totalidad del trigo presenta una condición entre normal y excelente. Además, el 92,9% de los lotes se desarrolla bajo condiciones de humedad consideradas adecuadas u óptimas.
Las bajas temperaturas propias del invierno, no obstante, retrasan la emergencia de los cultivos recientemente implantados. Actualmente, el 26,3% del área se encuentra en expansión foliar, mientras que apenas un 4% inició la etapa de macollaje, principalmente en el norte del país y algunos sectores del centro-este de la región agrícola.
La soja se acerca al cierre con rindes récord
La cosecha de soja prácticamente ingresó en su tramo final. Los trabajos cubren el 99,1% del área apta, con un rendimiento promedio nacional de 31,4 quintales por hectárea.
Las demoras se concentran en el sur del área agrícola, donde el exceso de humedad continúa dificultando el ingreso de las cosechadoras.
En soja de segunda, el avance alcanza el 97,8%, con un rendimiento medio de 25,9 quintales por hectárea, un resultado 22% superior al promedio de las últimas cinco campañas y 5% por encima del ciclo anterior.
El informe también destaca un nuevo récord histórico para la región Norte de La Pampa-Oeste de Buenos Aires, donde los lotes de soja de segunda promedian 31,3 quintales por hectárea, superando en un 9% la mejor marca registrada por la serie estadística de la Bolsa.
Frente a este escenario, la entidad mantuvo su estimación de producción nacional en 50,1 millones de toneladas.
Maíz y sorgo mantienen buenas perspectivas
En maíz con destino a grano comercial, la cosecha avanzó hasta el 52,9% del área apta, con un rendimiento promedio de 81,5 quintales por hectárea.
El progreso continúa condicionado por los elevados niveles de humedad presentes tanto en los granos como en los lotes, especialmente en el centro y sur de la provincia de Buenos Aires.
La Bolsa señaló que las recientes heladas registradas en el sur bonaerense podrían favorecer el secado natural de los granos y acelerar la cosecha durante las próximas semanas, siempre que las condiciones del suelo permitan el ingreso de la maquinaria.
La proyección nacional de producción se mantiene en 64 millones de toneladas, volumen que representa un incremento del 30,6% respecto de la campaña anterior, cuando la producción alcanzó los 49 millones de toneladas.
En tanto, la cosecha de sorgo cubre el 69% del área apta, con un rendimiento promedio nacional de 42,7 quintales por hectárea.
Entre las regiones de mejor desempeño continúa sobresaliendo el Centro-Norte de Córdoba, donde el rendimiento promedio alcanza los 56,5 quintales por hectárea. También se destacan los buenos resultados obtenidos en los Núcleos Norte y Sur, con promedios de 53,3 y 53,9 quintales por hectárea, respectivamente.
A partir de estos resultados, la Bolsa de Cereales mantuvo sin cambios su proyección de producción nacional de sorgo en 2,9 millones de toneladas, consolidando un escenario favorable para el cierre de la campaña gruesa y el desarrollo de la nueva campaña fina.