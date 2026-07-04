Supera el 80%

El trigo recupera ritmo de siembra y se mantienen las proyecciones para soja y maíz

La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informó que la siembra de trigo recuperó dinamismo tras una semana con escasas lluvias y ya cubre el 80,9% del área proyectada para la campaña 2026/27. En paralelo, avanzan las cosechas de soja, maíz y sorgo, aunque en algunos sectores persisten demoras por las condiciones de humedad de los lotes.