Mejora el ánimo de los productores

La confianza del campo rebota 14% y vuelve a acercarse a su máximo histórico

La medición mayo-junio del Ag Barometer Austral muestra una recuperación de la confianza tras la caída registrada en marzo y devuelve al índice a niveles cercanos al récord histórico alcanzado a fines de 2025. El relevamiento, elaborado por el Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral, refleja mejoras tanto en la percepción de la situación actual como en las expectativas futuras.