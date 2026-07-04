Con récord de consumo

La avicultura argentina consolida su liderazgo y busca fortalecer su perfil exportador

En el marco del Día Nacional de la Avicultura y del 60° aniversario del Centro de Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA), referentes del sector destacaron el crecimiento sostenido de la actividad, su aporte al empleo y a la seguridad alimentaria, y plantearon una agenda de inversiones y reformas para potenciar la competitividad y las exportaciones.