Embarcó más de 60 millones de toneladas

El agro argentino alcanzó un récord histórico de exportaciones en el primer semestre de 2026

La Bolsa de Comercio de Rosario informó que Argentina exportó más de 60,7 millones de toneladas de granos y subproductos durante el primer semestre de 2026, el mayor volumen para ese período. El desempeño estuvo impulsado por cosechas récord de maíz, trigo y girasol, mientras que la soja perdió participación en el comercio exterior. El informe también analiza el avance de la cosecha de maíz, las perspectivas climáticas para la próxima campaña y la evolución del mercado internacional de fertilizantes.