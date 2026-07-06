El mercado argentino de warrants alcanzó en 2025 su mayor nivel histórico de emisiones, con operaciones por 2.079 millones de dólares, lo que representó un crecimiento interanual del 93%. Sin embargo, ese fuerte avance podría encontrar un techo si no se da un nuevo paso en la modernización del sistema financiero.
Warrants: el desafío de transformar el crecimiento récord en más crédito para el agro
Un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario sostiene que el mercado argentino de warrants atraviesa un momento de expansión, pero advierte que el crecimiento podría frenarse si no se desarrolla una infraestructura de registro que permita integrar estos instrumentos al mercado de capitales. El estudio propone un sistema de registradores privados supervisados por el Banco Central y toma como referencia las experiencias de Brasil y del ECHEQ en Argentina.
Así lo plantea un informe elaborado por especialistas de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), que analiza el presente y el futuro de este instrumento utilizado para obtener financiamiento mediante mercaderías almacenadas.
El trabajo sostiene que las reformas regulatorias implementadas en los últimos años permitieron ampliar significativamente las emisiones, aunque advierte que el desarrollo del mercado dependerá ahora de contar con una infraestructura de registro capaz de conectar los warrants con el mercado de capitales.
Según el documento, el principal desafío ya no pasa por emitir más warrants, sino por convertirlos en activos con mayor capacidad de circulación, negociación y acceso al financiamiento institucional.
Del crecimiento récord al desafío de ampliar el crédito
El informe recuerda que la desregulación introducida a partir del DNU 70/2023 y del Decreto 640/2024 simplificó la emisión de warrants, amplió los productos alcanzados y permitió incorporar la modalidad electrónica.
Ese proceso mostró sus resultados durante 2025, cuando las emisiones superaron por primera vez los 2.000 millones de dólares. No obstante, los especialistas consideran que el crecimiento logrado representa apenas la primera etapa del desarrollo del instrumento.
Actualmente, explican, el warrant funciona principalmente como una garantía entre un productor y un acreedor. Esa característica limita su utilización, ya que dificulta su negociación en mercados secundarios, la securitización y el acceso de bancos e inversores institucionales.
Para superar esa barrera, la BCR propone crear un sistema de registradores privados autorizados y supervisados por el Banco Central, con interoperabilidad obligatoria entre ellos. De esta manera, cualquier entidad financiera podría consultar en tiempo real el estado de un warrant, verificar garantías y operar con mayor seguridad jurídica.
El informe sostiene que este modelo permitiría ampliar la oferta de crédito y reducir costos financieros sin necesidad de que el Estado administre directamente el sistema de registro.
Brasil y el ECHEQ, los modelos que toma como referencia la BCR
Como respaldo a la propuesta, el estudio analiza experiencias internacionales y nacionales que muestran el impacto de contar con una infraestructura financiera moderna.
Uno de los principales ejemplos es la Cédula de Produto Rural (CPR) de Brasil, un instrumento de financiamiento agrícola cuyo crecimiento se aceleró luego de que el registro pasara a ser obligatorio en entidades privadas autorizadas por el Banco Central brasileño.
Según la investigación, el stock de CPR pasó de unos 3.000 millones de dólares en 2020 a alrededor de 97.000 millones de dólares en marzo de 2026, impulsado por un esquema de registradores privados que compiten entre sí bajo supervisión estatal.
Otro caso citado es el del mercado brasileño de anticipación de cobros con tarjetas de crédito. Allí, la competencia entre cuatro registradoras privadas permitió reducir significativamente los costos financieros para los comercios y ampliar el volumen de crédito disponible.
A nivel local, el informe destaca el desarrollo del ECHEQ, administrado por COELSA bajo supervisión del Banco Central. Mientras que en 2020 representaba menos del 5% del monto total compensado, en abril de 2026 ya alcanzaba cerca del 84%, consolidándose como el principal medio de compensación de cheques en el país.
La propuesta para el mercado argentino
A partir de esos antecedentes, la Bolsa de Comercio de Rosario sostiene que Argentina cuenta con una oportunidad para consolidar el crecimiento reciente del mercado de warrants mediante una infraestructura financiera más moderna.
Entre las medidas propuestas figuran la habilitación de múltiples registradoras privadas, la interoperabilidad obligatoria entre ellas, un régimen de información permanente para el Banco Central, reglas comunes de funcionamiento y un esquema regulatorio que favorezca la competencia sin resignar controles.
El informe también plantea que esta arquitectura podría extenderse en el futuro a otros instrumentos financieros vinculados al sector productivo, favoreciendo una mayor integración entre el agro y el mercado de capitales.
Para los autores, el récord alcanzado en 2025 demuestra que el potencial del warrant existe. El desafío ahora será dotarlo de las herramientas necesarias para ampliar el acceso al crédito, atraer nuevas fuentes de financiamiento y fortalecer el desarrollo del sistema financiero aplicado a la producción.