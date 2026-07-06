Tras el récord de 2025

Warrants: el desafío de transformar el crecimiento récord en más crédito para el agro

Un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario sostiene que el mercado argentino de warrants atraviesa un momento de expansión, pero advierte que el crecimiento podría frenarse si no se desarrolla una infraestructura de registro que permita integrar estos instrumentos al mercado de capitales. El estudio propone un sistema de registradores privados supervisados por el Banco Central y toma como referencia las experiencias de Brasil y del ECHEQ en Argentina.