Genera millonarias pérdidas

Diarrea neonatal: el costo oculto que afecta la productividad de la ganadería argentina

La diarrea neonatal bovina continúa siendo uno de los principales desafíos sanitarios de la ganadería argentina. Aunque puede afectar a más de la mitad de los terneros de un rodeo y comprometer su desempeño durante toda la vida productiva, la cobertura de vacunación preventiva sigue siendo baja. Especialistas sostienen que anticiparse al problema es clave para reducir pérdidas económicas y mejorar la eficiencia de los establecimientos.