La campaña fina avanza a buen ritmo

Con el regreso del tiempo estable, la siembra de trigo alcanzó el 95% en el centro-norte santafesino

El último informe del Sistema de Estimaciones Agrícolas (SEA) de la Bolsa de Comercio de Santa Fe destaca que las condiciones climáticas de la última semana favorecieron el avance de la siembra de trigo y permitieron retomar las tareas de cosecha. Sin embargo, persisten excesos de humedad en sectores bajos que aún limitan el trabajo de las máquinas.