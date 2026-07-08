Las jornadas de estabilidad climática registradas durante la última semana permitieron recuperar el ritmo de las tareas agrícolas en el centro-norte de la provincia de Santa Fe.
Con el regreso del tiempo estable, la siembra de trigo alcanzó el 95% en el centro-norte santafesino
El último informe del Sistema de Estimaciones Agrícolas (SEA) de la Bolsa de Comercio de Santa Fe destaca que las condiciones climáticas de la última semana favorecieron el avance de la siembra de trigo y permitieron retomar las tareas de cosecha. Sin embargo, persisten excesos de humedad en sectores bajos que aún limitan el trabajo de las máquinas.
Según el informe semanal del Sistema de Estimaciones Agrícolas (SEA), elaborado por la Bolsa de Comercio de Santa Fe, las bajas temperaturas, las heladas y la disminución de la humedad ambiental favorecieron un marcado avance en la siembra de trigo y posibilitaron la reanudación de la cosecha de los cultivos de verano.
El relevamiento, correspondiente al período comprendido entre el 1 y el 7 de julio, señala que, si bien las precipitaciones de semanas anteriores aún dejan secuelas en algunos sectores, las condiciones meteorológicas mejoraron considerablemente y permitieron el ingreso de maquinaria a numerosos lotes.
El trigo ya cubre el 95% de la superficie prevista
La campaña triguera continúa mostrando un ritmo sostenido de implantación y ya transita su séptima semana consecutiva de siembra.
De acuerdo con el SEA, hasta el momento se sembraron 427.500 hectáreas, lo que representa el 95% de la intención inicial, estimada en 450.000 hectáreas para la campaña 2026.
El mayor dinamismo se registró en los departamentos del norte provincial, mientras que en el resto del área de estudio continuaron las tareas de planificación y finalización de la implantación.
Los técnicos destacaron que los cultivos implantados presentan un muy buen estado general, con adecuado desarrollo vegetativo, correcta fertilización nitrogenada y sin problemas sanitarios de importancia.
Maíz tardío: volvió la cosecha con buenos rindes
La mejora en las condiciones de piso también permitió reactivar la cosecha del maíz tardío, que había sufrido demoras por el exceso de humedad en los lotes.
La superficie destinada a este cultivo alcanzó las 89.000 hectáreas, de las cuales el 95% presenta una condición entre buena y muy buena, con numerosos lotes calificados como excelentes. Un 4% se encuentra en estado bueno a regular y apenas un 1% fue evaluado como malo.
En cuanto a los rendimientos, el informe señala promedios que oscilaron entre 80 y 120 quintales por hectárea en el sur del área relevada, 70 a 100 quintales en la zona central y 60 a 75 quintales en el norte, resultados considerados satisfactorios para la campaña.
Algodón y sorgo, con realidades diferentes
En el caso del sorgo granífero, la campaña concluyó con una superficie implantada de 120.000 hectáreas, lo que representa una reducción del 10% respecto del ciclo anterior. La cosecha ya finalizó en toda el área de estudio.
Distinta es la situación del algodón, donde la recolección continúa avanzando con lentitud debido a que numerosos lotes aún presentan suelos saturados y elevada humedad, condiciones que dificultan el ingreso de la maquinaria y dejan importantes huellas durante las labores.
La superficie sembrada fue de 106.100 hectáreas, con una disminución de entre 22 y 24% respecto de la campaña pasada.
Los rendimientos obtenidos hasta el momento se ubican entre 1.000 y 2.000 kilogramos por hectárea, con algunos lotes que superan esos valores. Sin embargo, el informe advierte que el prolongado retraso en la cosecha comienza a afectar la calidad de la fibra, uno de los principales factores que determinarán el resultado económico de la campaña.
Mejora climática, aunque persisten sectores con exceso de agua
El informe también describe una semana caracterizada por jornadas soleadas, temperaturas mínimas de entre -1 °C y 9 °C, máximas de 9 °C a 18 °C y reiteradas heladas.
La disminución de la humedad ambiente permitió reducir los anegamientos superficiales en numerosos lotes. No obstante, en sectores bajos y posiciones intermedias todavía persisten perfiles de suelo saturados o sobresaturados como consecuencia de las abundantes lluvias registradas anteriormente, una situación que continúa condicionando el normal desarrollo de algunas labores agrícolas.