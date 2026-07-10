La ganadería argentina enfrenta el desafío de aumentar la producción sin perder competitividad y, al mismo tiempo, responder a las crecientes exigencias internacionales en materia ambiental.
Una hoja de ruta para el futuro de la carne argentina: presentan el proyecto Ganadería Posible
Con financiamiento impulsado por un programa de Naciones Unidas y la coordinación de CREA, la iniciativa busca elaborar una hoja de ruta para el desarrollo de la ganadería bovina argentina. El objetivo es mejorar la productividad, reducir la intensidad de las emisiones de gases de efecto invernadero y generar información técnica que fortalezca la posición del país en los debates internacionales.
En ese contexto, CREA impulsa Ganadería Posible, un proyecto que pretende construir una hoja de ruta para el desarrollo de la actividad con la participación de productores, instituciones y organismos técnicos de todo el país.
La iniciativa cuenta con el respaldo de la Climate & Clean Air Coalition y es liderada por la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (CREA).
Su propósito es promover una ganadería bovina de carne más eficiente y competitiva, alineada con la reducción de la intensidad de las emisiones de metano, pero basada en una estrategia diseñada desde la realidad productiva argentina.
El proyecto fue presentado durante la jornada "Tranqueras Abiertas", organizada por CREA Región Sur de Santa Fe en el establecimiento Hilda Ocha S.A., en El Trébol.
Allí, el ingeniero agrónomo Pablo Cañada, integrante de la Unidad de Investigación y Desarrollo de CREA y del Área de Gestión Ambiental de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (FAUBA), expuso los principales lineamientos ante un numeroso grupo de productores.
Una agenda construida por el sector
Durante su exposición, Cañada explicó que el objetivo central de Ganadería Posible es elaborar un documento estratégico que sirva como guía para el desarrollo futuro de la actividad y pueda ser presentado a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.
"Ganadería Posible persigue el objetivo de entregarle al Gobierno Nacional una hoja de ruta que indique hacia dónde podemos conducir la ganadería del país. Es un camino construido hacia adelante, donde los productores tienen voz y están invitados a participar con sus propuestas y miradas para definir un modelo productivo y sustentable para la actividad", sostuvo.
El especialista aclaró que la propuesta no pretende reemplazar otras iniciativas ya en marcha, sino complementarlas, aportando una visión construida desde el propio sector productivo.
Asimismo, remarcó que la discusión sobre las emisiones de gases de efecto invernadero representa tanto un desafío como una oportunidad para la Argentina.
"El desafío consiste en mostrar cómo es realmente la ganadería argentina. La oportunidad es alinearnos con las políticas internacionales, pero defendiendo una agenda propia, basada en información y evidencia generada en nuestro país", afirmó.
Medir emisiones por kilo de carne producida
Uno de los ejes del proyecto es avanzar hacia indicadores que reflejen con mayor precisión el desempeño ambiental de los sistemas ganaderos.
Cañada explicó que el análisis no debe limitarse al volumen total de emisiones, sino contemplar la intensidad de los gases de efecto invernadero, es decir, la cantidad de emisiones generadas por cada kilogramo de carne producido.
"Cuando hablamos de emisiones no solamente consideramos los gases que llegan a la atmósfera, sino también aquellos que son capturados por los suelos y otros sumideros naturales. La intensidad permite medir cuántos gases de efecto invernadero se generan por unidad de producto. En nuestro caso, la referencia es la cantidad de GEI por kilo de carne producido", indicó.
En ese sentido, destacó la necesidad de contar con datos propios que permitan caracterizar los sistemas productivos argentinos y fortalecer la posición del país en los debates internacionales sobre cambio climático.
"Tenemos que generar nuestra propia información. Eso le permitirá al Gobierno defender con datos y propuestas la agenda ganadera argentina", agregó.
Financiamiento internacional para transformar la ganadería
Otro de los aspectos destacados del proyecto es su esquema de financiamiento. Según explicó Cañada, Ganadería Posible busca desarrollarse íntegramente con recursos provenientes de un programa de Naciones Unidas.
"Estamos transitando la primera etapa del proyecto. Países vecinos como Uruguay y Brasil ya completaron esa instancia y lograron acceder al financiamiento internacional utilizando la información generada durante ese proceso. Existe un gran potencial para conseguir recursos que permitan mejorar la ganadería argentina sin que los fondos provengan del sector productivo ni del Estado nacional", señaló.
Finalmente, recordó que la participación está abierta a todos los actores de la cadena ganadera y no exclusivamente a los integrantes del movimiento CREA. Productores, entidades rurales, asociaciones gremiales, universidades e INTA podrán realizar aportes a través de los canales institucionales del programa.
Quienes deseen conocer más sobre la iniciativa o sumarse a la propuesta pueden acceder a la plataforma oficial de Ganadería Posible, donde se encuentra disponible la información sobre los objetivos, las etapas del proyecto y las modalidades de participación.