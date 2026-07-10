Desde CREA

Una hoja de ruta para el futuro de la carne argentina: presentan el proyecto Ganadería Posible

Con financiamiento impulsado por un programa de Naciones Unidas y la coordinación de CREA, la iniciativa busca elaborar una hoja de ruta para el desarrollo de la ganadería bovina argentina. El objetivo es mejorar la productividad, reducir la intensidad de las emisiones de gases de efecto invernadero y generar información técnica que fortalezca la posición del país en los debates internacionales.