La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación autorizó la comercialización de un nuevo evento de maíz genéticamente modificado que incorpora protección frente a determinados insectos coleópteros plaga y tolerancia a herbicidas formulados a base de glufosinato de amonio.
Nación habilitó un nuevo maíz biotecnológico para fortalecer la producción agrícola
La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación autorizó la comercialización de un nuevo evento de maíz genéticamente modificado que incorpora protección contra determinados insectos coleópteros y tolerancia a herbicidas a base de glufosinato de amonio. La aprobación se concretó luego de superar las evaluaciones de bioseguridad, inocuidad e impacto comercial realizadas por los organismos competentes.
La medida fue oficializada mediante la Resolución 108/2026 y representa una nueva incorporación al conjunto de herramientas biotecnológicas disponibles para la producción agrícola argentina.
Según informó la cartera agropecuaria, esta tecnología permitirá fortalecer el manejo integrado del cultivo, mejorar el control de plagas específicas y ampliar las alternativas para el manejo de malezas, con el objetivo de incrementar la eficiencia productiva y contribuir a la sustentabilidad de los sistemas agrícolas.
Una nueva herramienta para el manejo del cultivo
El nuevo evento biotecnológico combina dos características de interés agronómico: protección contra insectos coleópteros que afectan al cultivo y tolerancia a herbicidas a base de glufosinato de amonio.
Desde la Secretaría de Agricultura destacaron que esta combinación brinda a los productores una alternativa adicional para integrar distintas estrategias de manejo, favoreciendo una producción más eficiente y con mayores opciones para enfrentar los desafíos sanitarios y de control de malezas.
Evaluaciones de bioseguridad e inocuidad
La autorización fue otorgada luego de superar las evaluaciones técnicas previstas por el sistema regulatorio argentino.
La Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria (CONABIA) concluyó que el nuevo evento presenta un comportamiento agrofenotípico equivalente al de los materiales convencionales y que no genera riesgos nuevos ni incrementados para el agroecosistema.
Asimismo, los estudios determinaron que las proteínas expresadas por el cultivo no producen efectos adversos sobre organismos no objetivo y resultan inocuas para su utilización.
Como condición para su comercialización, la empresa desarrolladora deberá implementar un Plan de Manejo de Resistencia de Insectos (PMRI), en línea con la normativa vigente, con el propósito de preservar la eficacia de la tecnología y minimizar el riesgo de aparición de poblaciones resistentes.
Control de plagas y resguardo de los mercados
La aprobación también incluyó las evaluaciones realizadas por otros organismos competentes.
El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) verificó la aptitud del nuevo maíz para el consumo humano y animal, mientras que la Subsecretaría de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional analizó el impacto potencial de la comercialización del evento sobre los mercados externos.
Con esta autorización, Argentina continúa incorporando nuevos desarrollos biotecnológicos al sistema productivo, bajo un esquema de evaluación que contempla aspectos agronómicos, ambientales, sanitarios y comerciales antes de habilitar su utilización a escala comercial.