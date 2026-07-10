Con protección contra insectos y tolerancia a herbicidas

Nación habilitó un nuevo maíz biotecnológico para fortalecer la producción agrícola

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación autorizó la comercialización de un nuevo evento de maíz genéticamente modificado que incorpora protección contra determinados insectos coleópteros y tolerancia a herbicidas a base de glufosinato de amonio. La aprobación se concretó luego de superar las evaluaciones de bioseguridad, inocuidad e impacto comercial realizadas por los organismos competentes.