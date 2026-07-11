Un socio estratégico para las exportaciones

Más allá del Mundial: el comercio entre Argentina y Suiza atraviesa un momento histórico

Mientras la Selección Argentina se prepara para enfrentar a Suiza por los cuartos de final del Mundial, la relación económica entre ambos países atraviesa uno de sus mejores momentos. En 2025, las exportaciones, el intercambio comercial y las inversiones alcanzaron niveles récord, impulsados principalmente por el oro y con expectativas de expansión para los productos agroindustriales a partir del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y el EFTA.