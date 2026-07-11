El enfrentamiento entre Argentina y Suiza por los cuartos de final de la Copa del Mundo no solo concentra la atención en el plano deportivo. También pone en primer plano una relación económica que atraviesa uno de sus mejores momentos.
Más allá del Mundial: el comercio entre Argentina y Suiza atraviesa un momento histórico
Mientras la Selección Argentina se prepara para enfrentar a Suiza por los cuartos de final del Mundial, la relación económica entre ambos países atraviesa uno de sus mejores momentos. En 2025, las exportaciones, el intercambio comercial y las inversiones alcanzaron niveles récord, impulsados principalmente por el oro y con expectativas de expansión para los productos agroindustriales a partir del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y el EFTA.
Durante 2025, el comercio bilateral alcanzó cifras históricas y consolidó a Suiza como uno de los principales socios comerciales e inversores de la Argentina, especialmente a través del bloque de la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA).
Integrado por Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein, el EFTA representa un mercado de alto poder adquisitivo y creciente interés para las exportaciones argentinas. El año pasado, las ventas nacionales hacia ese bloque alcanzaron los 2.094 millones de dólares, el mayor registro desde que existen estadísticas, con un crecimiento interanual del 25%.
Más del 98% de esas exportaciones tuvieron como destino Suiza, que se consolidó como el principal comprador del oro argentino. El metal precioso, producido principalmente en las provincias de Santa Cruz y San Juan, explica gran parte del incremento de las exportaciones, favorecido además por los elevados precios internacionales registrados durante 2025.
El país europeo alberga algunas de las principales refinerías de oro del mundo, lo que sostiene una fuerte demanda por este producto. En ese contexto, Suiza se convirtió en el principal destino de las exportaciones de Santa Cruz y San Juan, absorbiendo el 33% y el 49% de sus ventas al exterior, respectivamente.
Un intercambio comercial sin precedentes
Las importaciones argentinas provenientes del EFTA sumaron 779 millones de dólares durante 2025. De esta manera, el intercambio comercial entre ambas partes superó los 2.870 millones de dólares, estableciendo un nuevo récord histórico.
El saldo comercial también fue ampliamente favorable para Argentina. Con un superávit de 1.315 millones de dólares, el país registró el mejor resultado de la serie histórica y acumuló once años consecutivos de balanza positiva con el bloque europeo.
Pero la relación trasciende el intercambio de bienes. El stock de inversión extranjera directa proveniente de Suiza alcanzó los 8.500 millones de dólares al cierre del segundo semestre de 2025, también en niveles récord.
Si se consideran los cuatro países que integran el EFTA, las inversiones acumuladas en Argentina ascienden a 9.511 millones de dólares, posicionando al bloque como el quinto mayor inversor extranjero en el país.
El acuerdo Mercosur-EFTA abre nuevas oportunidades
Más allá del peso que hoy tienen el oro y la plata en el intercambio comercial, los especialistas identifican un amplio potencial de crecimiento para la oferta agroindustrial argentina.
Carnes, miel, lácteos, frutas frescas, trigo, maíz, aceites vegetales y vinos aparecen entre los productos con mayores posibilidades de expansión en un mercado compuesto por cerca de 14 millones de habitantes y uno de los ingresos per cápita más elevados del mundo.
Las perspectivas se fortalecen con el Tratado de Libre Comercio entre el Mercosur y el EFTA, firmado en septiembre de 2025 tras la conclusión de las negociaciones.
El acuerdo prevé mejoras en el acceso a los mercados para más del 97% de las exportaciones de ambos bloques y conformará un área de libre comercio de casi 300 millones de personas, con un Producto Bruto Interno conjunto superior a los 4,3 billones de dólares.
Ratificación parlamentaria en marcha
El tratado continúa avanzando en su proceso de ratificación. Brasil y Uruguay ya otorgaron la aprobación parlamentaria, mientras que Argentina y Paraguay aún deben completar ese paso, al igual que Suiza y Liechtenstein dentro del EFTA. En tanto, Islandia y Noruega ya ratificaron el acuerdo.
La entrada en vigor se realizará de manera bilateral a medida que cada país complete su proceso legislativo, lo que permitirá comenzar a aplicar los beneficios comerciales sin necesidad de esperar la ratificación simultánea de todos los miembros.
En ese escenario, la pronta implementación del acuerdo aparece como una herramienta para consolidar el crecimiento del comercio bilateral, diversificar las exportaciones argentinas y fortalecer la llegada de inversiones desde uno de los bloques económicos con mayor poder adquisitivo del mundo.