Mercado de granos

La tensión en Medio Oriente impulsa la soja, mientras el trigo y el maíz muestran realidades opuestas

La renovada tensión geopolítica en Medio Oriente, el clima en Estados Unidos y la demanda china volvieron a impulsar las cotizaciones internacionales de la soja. En contraste, la comercialización del trigo nuevo continúa por debajo de los niveles habituales, mientras que el maíz comenzó a mostrar una recuperación en las operaciones gracias al avance de la cosecha tardía.