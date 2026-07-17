La innovación tecnológica será uno de los ejes centrales del próximo Congreso Aapresid con la fuerza de Expoagro, que se desarrollará del 4 al 6 de agosto en Rosario.
Congreso Aapresid: las Agtech tendrán una agenda propia para impulsar la innovación en el agro
Con un programa especialmente diseñado para impulsar la innovación tecnológica aplicada al agro, el Congreso Aapresid con la fuerza de Expoagro reunirá del 4 al 6 de agosto en Rosario a startups, empresas, inversores, productores y especialistas del ecosistema Agtech. Habrá foros, paneles, rondas de negocios, espacios de exhibición y competencias para mostrar las últimas soluciones destinadas al sector agropecuario.
Durante tres jornadas, el encuentro reunirá a startups, empresas, inversores, investigadores y productores en una agenda especialmente diseñada para potenciar el desarrollo del ecosistema Agtech, uno de los segmentos de mayor crecimiento dentro del agro argentino.
Con actividades que incluirán conferencias, exhibiciones, rondas de negocios, recorridos guiados y competencias para emprendimientos tecnológicos, el Congreso buscará acercar las últimas innovaciones a quienes toman decisiones en el sector productivo.
Un foro para conectar innovación, empresas e inversiones
La agenda comenzará el martes 4 de agosto con el BCR Agtech Forum, una iniciativa organizada por la Bolsa de Comercio de Rosario e Innventure, que reunirá a referentes del ecosistema de innovación agropecuaria.
La actividad se iniciará en la sede de la Bolsa de Comercio de Rosario y continuará posteriormente en el Salón Metropolitano, donde se desarrollará el Congreso Aapresid.
Además de las conferencias y paneles, el foro incluirá reuniones de negocios entre startups, empresas e inversores, con el objetivo de generar oportunidades de financiamiento, acelerar el desarrollo de nuevas tecnologías y promover alianzas estratégicas para el sector.
Tecnología aplicada para mejorar la producción
Dentro del Congreso se desarrollará una agenda exclusiva dedicada a la innovación y las Agtech, integrada por seis paneles temáticos en los que especialistas nacionales e internacionales abordarán algunos de los principales desafíos que enfrenta el agro.
Entre los temas previstos figuran la incorporación de nuevas tecnologías en los sistemas productivos, el uso de datos para la toma de decisiones, la gestión empresarial, la agricultura de precisión, la inteligencia artificial, la sostenibilidad y las nuevas herramientas disponibles para el productor.
Federico Mazzón, líder del portfolio de Innventure y asesor en Innovación y Agtech de Aapresid, explicó que el objetivo es ofrecer contenidos con una fuerte orientación práctica.
"El desafío es bajar a tierra la oferta tecnológica para que el productor pueda conocer experiencias concretas de uso y comprender los beneficios que estas herramientas pueden aportar a su sistema productivo", señaló.
En paralelo, el Congreso contará con un Espacio Agtech, donde entre 15 y 20 empresas exhibirán desarrollos vinculados con bioinsumos, mejoramiento genético, agricultura y ganadería de precisión, gestión climática, medición ambiental y plataformas digitales, entre otras soluciones.
También se organizarán visitas guiadas destinadas a productores, técnicos, empresarios, estudiantes y funcionarios para recorrer los diferentes stands y conocer de primera mano las innovaciones presentadas.
El Demo Day: las startups competirán frente a inversores y especialistas
Uno de los momentos más esperados será el Agtech Demo Day, una competencia que se desarrollará durante la segunda jornada del Congreso.
Diez startups seleccionadas tendrán apenas tres minutos para presentar sus proyectos frente a un jurado integrado por referentes del ecosistema tecnológico y agroindustrial.
Durante cada presentación deberán explicar qué problema buscan resolver, cuál es la solución que proponen, cuáles son sus ventajas competitivas y cuáles han sido sus principales logros.
Además de representar una oportunidad para obtener visibilidad, la actividad funciona como un espacio de vinculación con potenciales inversores y empresas interesadas en incorporar nuevas tecnologías.
Según destacó Mazzón, el Demo Day se ha convertido en una de las propuestas más atractivas del Congreso por su formato dinámico y por la posibilidad de conocer, en pocos minutos, algunas de las iniciativas más innovadoras que hoy se desarrollan en el sector agropecuario.
Con esta agenda específica, el Congreso Aapresid buscará consolidarse una vez más como uno de los principales espacios de encuentro entre la producción agropecuaria y la innovación tecnológica, promoviendo el intercambio de conocimientos y la incorporación de herramientas que contribuyan a una agricultura cada vez más eficiente, sustentable y competitiva.