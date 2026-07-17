Desde Rosario

Congreso Aapresid: las Agtech tendrán una agenda propia para impulsar la innovación en el agro

Con un programa especialmente diseñado para impulsar la innovación tecnológica aplicada al agro, el Congreso Aapresid con la fuerza de Expoagro reunirá del 4 al 6 de agosto en Rosario a startups, empresas, inversores, productores y especialistas del ecosistema Agtech. Habrá foros, paneles, rondas de negocios, espacios de exhibición y competencias para mostrar las últimas soluciones destinadas al sector agropecuario.