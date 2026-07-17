La campaña agrícola 2026/27 continúa mostrando avances en los principales cultivos de invierno y verano. Según el último relevamiento de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, la siembra de trigo ya cubre el 92% del área prevista, mientras que la cosecha de maíz supera el 62% y la de sorgo alcanza más del 80% de la superficie apta.
La siembra de trigo supera el 90% y se consolidan las buenas perspectivas para la campaña
La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informó que la siembra de trigo ya cubre el 92% del área prevista para la campaña 2026/27, con cultivos en muy buen estado gracias a las adecuadas reservas de humedad. En paralelo, avanzan las cosechas de maíz y sorgo con buenos rendimientos, mientras la entidad mantiene sus proyecciones de producción en 64 millones de toneladas para el maíz y 2,9 millones para el sorgo.
Pese a las demoras puntuales provocadas por las condiciones climáticas en algunas regiones, el estado general de los cultivos es favorable y las proyecciones productivas se mantienen sin cambios.
El trigo avanza con buena condición sanitaria
La implantación de trigo registra un progreso intersemanal de cuatro puntos porcentuales y ya cubre el 92% de las 6,5 millones de hectáreas proyectadas para la campaña 2026/27.
No obstante, la Bolsa de Cereales advirtió que todavía persisten retrasos en sectores del centro y sur del área agrícola debido a la falta de piso ocasionada por las recientes precipitaciones, que dificultan el ingreso de la maquinaria.
Más allá de esas demoras, el panorama del cereal es alentador. El 100% de la superficie sembrada presenta una condición entre normal y excelente, favorecida por un adecuado nivel de humedad en los perfiles del suelo. En ese sentido, el informe indica que el 96% de los lotes dispone de reservas hídricas calificadas entre adecuadas y óptimas.
En cuanto al desarrollo del cultivo, el 56,2% de la superficie transita la etapa de expansión foliar, mientras que el 9,5% ya comenzó el macollaje. Los mayores avances se observan en el NOA, donde casi la mitad del área implantada ya alcanzó esa fase y comenzaron a detectarse los primeros lotes en encañazón.
La cosecha de maíz mantiene buenos rindes
En paralelo, la recolección de maíz con destino a grano comercial avanzó hasta cubrir el 62,2% del área apta a nivel nacional.
El rendimiento promedio nacional se ubica en 80,6 quintales por hectárea, aunque las tareas continúan desarrollándose con un retraso interanual de 8,2 puntos porcentuales.
La entidad explicó que la demora responde principalmente a la elevada humedad de los granos, consecuencia de las condiciones ambientales registradas durante las últimas semanas, que dificultan el ingreso a los lotes y retrasan la cosecha.
A esa situación se suman los excesos hídricos presentes en el sur de la provincia de Buenos Aires, donde aún permanecen sin recolectar numerosos lotes.
Los mejores resultados productivos hasta el momento corresponden al Núcleo Norte, con un promedio de 97,2 quintales por hectárea, seguido por el Núcleo Sur, con 96 qq/ha, y la región Norte de La Pampa-Oeste de Buenos Aires, con 90,7 qq/ha.
Con este escenario, la Bolsa de Cereales mantuvo su proyección de producción nacional en 64 millones de toneladas, volumen que representa un incremento del 30,6% respecto de la campaña anterior, cuando la cosecha alcanzó las 49 millones de toneladas.
El sorgo también mantiene una campaña favorable
La cosecha de sorgo granífero también continúa avanzando a buen ritmo y ya alcanza el 80,8% del área apta para la recolección.
El rendimiento promedio nacional se ubica en 42,1 quintales por hectárea, aunque varias de las principales regiones productoras muestran resultados superiores a ese promedio.
El Centro-Norte de Córdoba lidera el ranking de productividad con un promedio de 56,8 qq/ha, mientras que el Núcleo Norte registra 53,3 qq/ha y el Núcleo Sur alcanza los 54 qq/ha, consolidándose entre las zonas de mejor desempeño durante la campaña.
Frente a estos resultados, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires ratificó su estimación de producción nacional de sorgo en 2,9 millones de toneladas, manteniendo las perspectivas favorables para el cierre del ciclo agrícola.