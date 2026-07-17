Avanza la campaña fina

La siembra de trigo supera el 90% y se consolidan las buenas perspectivas para la campaña

La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informó que la siembra de trigo ya cubre el 92% del área prevista para la campaña 2026/27, con cultivos en muy buen estado gracias a las adecuadas reservas de humedad. En paralelo, avanzan las cosechas de maíz y sorgo con buenos rendimientos, mientras la entidad mantiene sus proyecciones de producción en 64 millones de toneladas para el maíz y 2,9 millones para el sorgo.