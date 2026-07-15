Estabilidad

La carne vacuna desacelera su ritmo de aumentos y el mercado busca un nuevo equilibrio

Según el informe semanal de Rosgan, los precios de la carne registraron en junio su tercer mes consecutivo con aumentos por debajo de la inflación. La mayor oferta de proteínas y un consumidor más sensible a los precios explican el nuevo escenario.