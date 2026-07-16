“El fenómeno de El Niño se va a producir en primavera verano, una época que nos encuentra con la siembra de la cosecha gruesa y en ganadería con nacimiento de terneros”, arrancó el secretario de Agricultura y Ganadería de la provincia, Ignacio Mántaras, este jueves en diálogo con CyD.
Cómo se prepara el área de Producción para los posibles efectos del fenómeno de El Niño
El secretario de Agricultura y Ganadería de la provincia, Ignacio Mántaras, hizo recomendaciones en materia de siembra, ganado y apicultura, entre otras actividades, ante un pronóstico para primavera-verano cuya magnitud aún se desconoce. La importancia de mantener los caminos en condiciones.
Fue en el marco de una nueva jornada de coordinación de la que participó el gobernador Maximiliano Pullaro y funcionarios de su gabinete que expusieron sobre referentes municipales y comunales de la región centro y norte, comités de cuenca, productores, universidades y demás representantes de áreas que pueden estar involucradas en la prevención, coordinación y atención de los efectos del fenómeno climático.
Se trató de una actividad prácticamente en espejo con la que se realizó el martes, en Rosario, pero para autoridades del sur provincial. Cada región tiene su particularidad, sus recursos y sus riesgos.
“Desde el Estado no le vamos a decir a los productores qué es lo que tienen que hacer ni cómo tomar sus decisiones comerciales, pero hay que empezar a concientizar a todos los actores: gobiernos locales, comités de cuenca, instituciones y a los propios productores sobre un posible escenario del que no sabemos la magnitud”, explicó el funcionario.
“Siempre hay que hacer las previsiones y eso implica hacer reservas forrajeras tanto en ganadería como en lechería, tener claro la carga animal en esos campos, procurar un destete precoz porque la vaca va a estar con un ternero al pie y tiene que tener condición corporal para para poder quedar preñada al año siguiente”, ejemplificó.
En agricultura “es importante elegir bien los lotes, no sembrar en zonas bajas, es decir, evitar pérdida de producción por haber implantado en zonas inadecuadas”.
Hay recomendaciones en apicultura por la ubicación de las colmenas. “También tenemos mucho grano en silobolsa porque venimos de una campaña récord; entonces, es importante que no estén ubicados en zonas bajas”.
“Para la ganadería que está en zona de islas, se pide que el movimiento no sea caótico”, aportó.
En cuanto a las medidas ya implementadas, “porque estamos en emergencia por las lluvias de marzo y abril en 19 distritos de la provincia”, ya están implementados dos instrumentos: el ROPECA, que es un registro de oferentes de campo, de forraje, de servicios que ya está disponible, adonde se pueden inscribir no solo oferentes de Santa Fe, sino de otras provincias.
Otra disposición vigente es el documento de tránsito electrónico transitorio para hacer movimientos de hacienda “a fin de que no se desordene la cuestión sanitaria, sobre todo en ganado bovino”. Esto va a agilizar el trámite cuando un productor esté en plena inundación y tiene que hacer rodeos y organizar los carriles los arrieros.
Tal como se dijo en Rosario dos días atrás, el objetivo es coordinar acciones con autoridades locales y para ello “la recomendación es la limpieza de canales y trabajar sobre los sistemas de drenaje y los caminos”.
“El principal inconveniente para la producción lo constituyen los caminos, y más allá de lo que se hace a nivel provincia y a nivel local, está el pedido a las instituciones y a productores para que tengan en claro cuáles son los caminos troncales, si hay que acomodar alcantarillado en esta ventana de tres meses de tranquilidad”, que se esperan para julio, agosto y septiembre.
“Este es el momento de adecuar los caminos que tienen un uso más intenso con más producción. Antes había una cultura del cuidado del camino que en algún punto se perdió, así que es importante generar conciencia sobre su importancia”, remrcó.
- ¿Cuántos inscriptos hay en el registro?
- Se implementó con la emergencia de marzo-abril y está operativo; es único a nivel país. Ahora hacemos esta jornada de concientización y vamos a ir haciendo jornadas regionales, vamos a hablar con otras provincias. El gobernador Maximiliano Pullaro ya se reunió con Chaco y Santiago del Estero. La semana que viene tendremos reuniones con otras provincias, justamente para alimentar este registro.
Hay que ver qué magnitud tiene el Niño: Santa Fe, por su topografía, su sistema hídrico, hidrológico y por ser provincia litoraleña, recibe agua de provincias vecinas. Si el Niño no es de tal magnitud y repercute en Santa Fe, siempre es bueno saber qué oferta hay de campo de forraje de otras provincias.
Si se llega a extender como fue el 2016/ 2017 en nueve provincias, ya será más complejo. La vinculación con las provincias vecinas la empezamos a hacer para prever y maximizar las realidades de algunos productores que estarán más holgados en un fenómeno de este estilo y otros que estarán más apremiados.