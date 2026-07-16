Se espera para primavera-verano

Cómo se prepara el área de Producción para los posibles efectos del fenómeno de El Niño

El secretario de Agricultura y Ganadería de la provincia, Ignacio Mántaras, hizo recomendaciones en materia de siembra, ganado y apicultura, entre otras actividades, ante un pronóstico para primavera-verano cuya magnitud aún se desconoce. La importancia de mantener los caminos en condiciones.