Prevención climática

Pullaro reunió a intendentes por El Niño y aseguró que Santa Fe está mejor preparada para enfrentar el fenómeno

Ante los pronósticos que anticipan un evento El Niño con lluvias intensas desde el último trimestre de 2026, el gobernador reunió a intendentes y presidentes comunales del centro-norte santafesino para coordinar acciones preventivas y destacó las inversiones provinciales en infraestructura hídrica, equipamiento y Protección Civil.