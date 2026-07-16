El gobernador Maximiliano Pullaro encabezó este jueves, en la ciudad de Santa Fe, una reunión del Comité Interministerial Operativo de Emergencias con intendentes, presidentes comunales, comités de cuenca, entidades productivas e instituciones del centro-norte provincial para coordinar las acciones de prevención y respuesta frente al fenómeno climático El Niño, cuyos pronósticos anticipan un escenario de lluvias intensas y excesos hídricos durante el último trimestre de 2026.
Pullaro reunió a intendentes por El Niño y aseguró que Santa Fe está mejor preparada para enfrentar el fenómeno
Ante los pronósticos que anticipan un evento El Niño con lluvias intensas desde el último trimestre de 2026, el gobernador reunió a intendentes y presidentes comunales del centro-norte santafesino para coordinar acciones preventivas y destacó las inversiones provinciales en infraestructura hídrica, equipamiento y Protección Civil.
Durante el encuentro, realizado en el Centro Cultural Provincial, el Gobierno repasó el conjunto de obras, inversiones y medidas ejecutadas en los últimos meses para fortalecer la capacidad de respuesta de la provincia y minimizar el impacto sobre la población, la infraestructura y el sistema productivo.
El ministro de Gobierno e Innovación Pública y presidente del Comité Interministerial Operativo de Emergencias, Fabián Bastia, repasó las acciones coordinadas entre las distintas áreas del Estado. Luego, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, y el secretario de Recursos Hídricos, Nicolás Mijich, expusieron el avance del Plan Hídrico Provincial. A su vez, la ministra de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda, junto con el secretario de Protección Civil y Gestión de Riesgos, Marcos Escajadillo, explicaron el funcionamiento del sistema provincial de respuesta ante emergencias, mientras que el secretario de Agricultura y Ganadería, Ignacio Mántaras, presentó las medidas previstas para los sectores productivos.
“Mucho mejor preparados”
Al cerrar la jornada, Pullaro sostuvo que el objetivo del encuentro fue prepararse ante un escenario que los pronósticos consideran altamente probable. “No se trata de alarmar, sino de ocuparnos. Los informes indican que este fenómeno llegará con mayor o menor intensidad y tenemos que estar preparados, invirtiendo los recursos necesarios y coordinando estratégicamente el trabajo”, afirmó.
El gobernador recordó que la Provincia comenzó a planificar estas acciones incluso antes del inicio de la gestión y aseguró que ese trabajo permitió fortalecer la capacidad de respuesta. “Hoy estamos mucho mejor preparados de lo que estaba la provincia hace tres años”, remarcó.
En ese sentido, enumeró la limpieza de canales, la incorporación de maquinaria para acelerar las intervenciones, el trabajo conjunto con los comités de cuenca, la articulación con las fuerzas de seguridad y las instituciones de cada región, y las inversiones destinadas a reducir el impacto de las lluvias sobre los vecinos y el aparato productivo.
También destacó que más del 70 % de la red de canales estará en condiciones operativas, la creación de un fondo de 10.000 millones de pesos para asistir a municipios y comunas, las compras centralizadas de insumos para emergencias y el fortalecimiento del equipamiento de Protección Civil, con nuevas embarcaciones, cuatro helicópteros, vehículos 4x4 y personal especialmente capacitado.
Trabajo conjunto
Pullaro insistió en que la preparación requiere el compromiso de todos los niveles del Estado. “Esta reunión es importante porque todos vamos a estar involucrados cuando haya que responder. En muchos lugares ya se hicieron las tareas necesarias, pero en otros todavía no se tomó dimensión de lo que puede ocurrir. Tenemos una ventana de aproximadamente 90 días para hacer lo que falta y llegar mejor preparados”, señaló.
Finalmente, convocó a los gobiernos locales a intensificar las tareas preventivas. “Aquí tienen un Gobierno Provincial dispuesto a acompañar a cada localidad; no los vamos a dejar solos. Pero cada uno debe asumir la responsabilidad que le corresponde para que el impacto de este fenómeno sea el menor posible”, concluyó.
Obras prioritarias para el Gran Santa Fe
Por su parte, el ministro Enrico, destacó el avance de las obras de defensa hídrica en el Gran Santa Fe, retomadas en enero de 2024, entre ellas el terraplén Garello, que registra un avance del 75 %. El funcionario explicó que la capital provincial, junto con Arroyo Leyes, San José del Rincón y Saladero Cabal, constituye una de las áreas de mayor vulnerabilidad hídrica y concentra una parte importante de las inversiones. “Solo en esta región ya llevamos invertidos más de 30.000 millones de pesos en obras de defensa, estaciones de bombeo, reservorios y sistemas de protección”, indicó.
Enrico agregó que, ante la paralización de las obras nacionales, la Provincia asumió la ejecución de proyectos estratégicos.