Prevención y respuesta

“Tenemos que trabajar en conjunto”: Santa Fe detalló a intendentes las acciones ante el pronóstico de El Niño

En Rosario, referentes de distintas áreas de gobierno expusieron detalles de las obras realizadas y por hacer. Medidas físicas y no estructurales. La clave en la coordinación. Habrá un encuentro similar el jueves en la capital santafesina para el centro-norte.