El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, firmó junto a sus pares de Chaco, Leandro Zdero, y de Santiago del Estero, Elías Suárez, un convenio marco para fortalecer la implementación y el seguimiento del Plan Director de la región hídrica de los Bajos Submeridionales.
Santa Fe, Chaco y Santiago acordaron constituir un comité hídrico por El Niño
Los gobernadores analizaron políticas de corto plazo y de mediano y largo para la región de humedales y tierras bajas que comparten las tres provincias. El CFI se sumó al encuentro y analiza nuevo financiamiento para la zona.
El acuerdo, rubricado también por el Consejo Federal de Inversiones (CFI), a través de su secretario general, Ignacio Lamothe, busca reforzar la coordinación entre las tres provincias para anticiparse a los posibles impactos de un fenómeno climático extremo conocido como el Súper Niño, cuya llegada podría producirse durante el último trimestre de 2026, según distintos modelos meteorológicos internacionales.
"Acordamos constituir un comité hídrico entre las tres provincias por la llegada de El Niño", le comentó Pullaro a El Litoral quien definió un triunvirato para representar a Santa Fe en ese ámbito. Lo encabezará Nicolás Mijich, el secretario de Recursos Hídricos de la provincia quien será acompañado por un funcionario de Vialidad y otro del Ministerio de Desarrollo Productivo.
"El objetivo del comité es coordinar entre las tres provincias, es adelantarse a las lluvias que se podrían producir en la etapa final del año. Puede ser grave El Niño y nos venimos preparando para enfrentarlo" dijo Pullaro a este diario de regreso de Resistencia, previo paso por Villa Ocampo donde dejó inaugurado un nuevo puente para conectar a esa ciudad con Puerto Ocampo.
Los tres gobernadores se encontraron la noche previa a la reunión para compartir una cena donde se habló del tema de los Bajos pero también se analizó la situación económica financiera de las provincias y las miradas sobre el gobierno nacional.
Pullaro recordó que los Bajos Submeridionales abarcan "entre ocho y nueve millones de hectáreas fundamentales para mejorar la productividad, pero también la calidad de vida de quienes habitan esta región. Lo más importante es que existe un plan articulado entre las tres provincias y el CFI. Esa continuidad lo convierte en una verdadera política de Estado".
Sostuvo que uno de los principales desafíos es el financiamiento de las obras de gran escala. "Estamos trabajando en un programa que nos permitirá recuperar territorio y, al mismo tiempo, anticiparnos a muchas de las crisis que pueden presentarse", afirmó en referencia al posible escenario climático.
El gobernador remarcó que el cambio climático obliga a combinar políticas estructurales con acciones preventivas de corto plazo. "Además de pensar en infraestructura para fortalecer nuestro sistema productivo y recuperar hectáreas, es fundamental estar atentos a las posibles precipitaciones extraordinarias que podrían registrarse este año", señaló.
"El fenómeno puede darse o no, pero debemos estar preparados. Tenemos que trabajar de manera conjunta y articulada para reducir al máximo su impacto. El objetivo es seguir desarrollando el plan hídrico para esta región, pero también monitorear permanentemente el manejo del agua ante un posible Súper Niño".
Pullaro insistió además en la necesidad de una mayor participación del Estado nacional en las inversiones estratégicas. "Hay obras que las provincias podemos afrontar, pero otras requieren financiación nacional. Necesitamos que desde el centralismo porteño miren más al interior productivo, porque los Bajos Submeridionales podrían incorporar una enorme superficie al sistema productivo argentino con la infraestructura adecuada", sostuvo.
Las otras voces
Por su parte, el gobernador de Chaco, Zdero, recordó que en 2020 las tres provincias comenzaron un trabajo conjunto para estudiar el comportamiento de las cuencas, los recursos hídricos, las obras de infraestructura y la dimensión ambiental de la región. "A ese abordaje de mediano y largo plazo hoy debemos sumar una respuesta inmediata frente al escenario que plantea el posible Súper Niño", afirmó.
Zdero destacó la importancia de continuar fortaleciendo el convenio interprovincial firmado en 2020, orientado al estudio del comportamiento de las cuencas y sus recursos hídricos para diseñar y ejecutar obras ambientales estratégicas.
Explicó que una de las prioridades actuales es avanzar en medidas inmediatas que permitan reducir los efectos del fenómeno climático pronosticado para los próximos meses.
Además, remarcó la necesidad de actuar con rapidez frente a la situación que se avecina. "Más allá de los avances que se dieron de forma participativa entre los sectores gubernamentales, económicos y del campo, con propuestas a mediano y largo plazo, hoy nos convoca una situación crítica por la que atravesará la región. Es inmediato tener acciones preventivas concretas para afrontar el fenómeno de El Niño", sostuvo.
A su turno, el santiagueño Suárez, señaló que "tenemos la responsabilidad compartida de planificar políticas públicas de corto, mediano y largo plazo que permitan un manejo adecuado de una región con características muy particulares".
Remarcó que "esta región nos une y también nos exige. Los ciclos de inundación y sequía que históricamente afectaron a miles de santiagueños, sumados al escenario que hoy plantea la situación climática, nos obligan a planificar juntos, con técnica y con decisión", sostuvo el mandatario de Santiago del Estero.
Finalmente, el secretario general del CFI, Ignacio Lamothe, destacó que "estamos ante una cuenca compleja que exige este nivel de integración. Tres provincias pensando juntas los conflictos, los desafíos y las oportunidades permiten avanzar hacia un manejo más inteligente, eficiente y anticipado del recurso hídrico".
El acuerdo
El convenio firmado, en Resistencia, establece que las tres provincias impulsarán acciones conjuntas para fortalecer, actualizar y monitorear el Plan Director mediante asistencias técnicas, programas e instrumentos de gestión destinados a mejorar la gobernanza de la región y optimizar las herramientas de planificación hídrica.
Asimismo, se conformará un equipo técnico permanente encargado de coordinar, articular y supervisar las acciones previstas, con el objetivo de garantizar el cumplimiento del acuerdo y facilitar la implementación de los distintos mecanismos de asistencia que se definan en el marco del convenio.