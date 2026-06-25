Intervienen más de 300 kilómetros

Comenzó la limpieza de 14 canales troncales en el sur santafesino

Las tareas comprenden la intervención de 14 canales troncales y más de 320 kilómetros de extensión en siete departamentos del sur santafesino. El objetivo es optimizar el escurrimiento del agua, reducir riesgos de anegamientos y fortalecer la infraestructura hídrica en zonas urbanas y rurales.