Ya se encuentran en marcha los trabajos de limpieza y saneamiento de 14 canales troncales ubicados en distintos puntos del sur de la provincia de Santa Fe. Las intervenciones abarcan más de 320 kilómetros de extensión y beneficiarán a 48 distritos distribuidos en los departamentos Belgrano, Caseros, Constitución, General López, Iriondo, Rosario y San Lorenzo.
Comenzó la limpieza de 14 canales troncales en el sur santafesino
Las tareas comprenden la intervención de 14 canales troncales y más de 320 kilómetros de extensión en siete departamentos del sur santafesino. El objetivo es optimizar el escurrimiento del agua, reducir riesgos de anegamientos y fortalecer la infraestructura hídrica en zonas urbanas y rurales.
La primera etapa de las tareas comenzó en el arroyo Ludueña, en el extremo norte de Rosario, y forma parte de un plan integral de mantenimiento de la red hídrica provincial que contempla más de 900 kilómetros de canales en distintas regiones del territorio santafesino.
Mejorar el drenaje y prevenir anegamientos
Las obras tienen como finalidad optimizar el funcionamiento del sistema de drenaje, favoreciendo una evacuación más eficiente de los excedentes hídricos y reduciendo el riesgo de inundaciones y anegamientos tanto en áreas urbanas como rurales.
Además, los trabajos buscan preservar la estabilidad de caminos rurales, banquinas e infraestructura vinculada a la producción, contribuyendo a mejorar las condiciones de transitabilidad y reducir posibles daños ocasionados por eventos climáticos intensos.
El proyecto también incluye tareas de relevamiento y actualización de información topográfica de los canales, una herramienta fundamental para planificar futuras intervenciones y garantizar un mantenimiento sostenido de la red hídrica.
Alcance regional de las intervenciones
En esta etapa, las obras alcanzarán más de 660.000 hectáreas y una red de 322 kilómetros de canales distribuidos en siete departamentos del sur provincial.
Las tareas avanzarán de manera progresiva según un esquema de prioridades técnicas y contemplan intervenciones en el arroyo Ludueña, el canal Conexión al Canal San Urbano, el canal Ibarlucea, el canal Salvat, el arroyo San Lorenzo, el arroyo Cañada de Gómez, el canal San Urbano, el canal Perimetral Sanford, el canal del Medio, el canal Juncal, el canal Alternativa Norte, el arroyo Las Estacas, el canal Los Troncos y el canal Tres Lagunas.
Cada una de estas obras tendrá impacto directo sobre localidades y áreas rurales que históricamente dependen del correcto funcionamiento de los sistemas de escurrimiento para el desarrollo de actividades productivas y la protección de los centros urbanos.
Una intervención clave para la infraestructura hídrica
El saneamiento de canales a cielo abierto constituye una de las principales herramientas para mantener la capacidad de conducción de los cursos artificiales y naturales, evitando obstrucciones generadas por sedimentación, vegetación o acumulación de materiales.
La intervención permitirá recuperar la funcionalidad de corredores hídricos estratégicos para la región, favoreciendo un mejor comportamiento del sistema ante precipitaciones intensas y fortaleciendo la capacidad de respuesta frente a eventos climáticos cada vez más frecuentes.
Por su extensión territorial y el volumen de superficie beneficiada, el plan representa una de las intervenciones de mantenimiento hídrico más importantes actualmente en ejecución en el sur de la provincia.