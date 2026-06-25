Departamento San Jerónimo

Comenzaron los trabajos para la construcción de la nueva Comisaría 6ª y el Comando Radioeléctrico de San Genaro

La obra se desarrolla en un predio ubicado sobre calle San Martín y contempla la construcción de un edificio de dos plantas que albergará a la Comisaría 6ª, el Comando Radioeléctrico y dependencias vinculadas al sistema judicial. La inversión supera los 541 millones de pesos y el plazo de ejecución es de 300 días.