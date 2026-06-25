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Comenzaron los trabajos para la construcción de la nueva Comisaría 6ª y el Comando Radioeléctrico de San Genaro

La obra se desarrolla en un predio ubicado sobre calle San Martín y contempla la construcción de un edificio de dos plantas que albergará a la Comisaría 6ª, el Comando Radioeléctrico y dependencias vinculadas al sistema judicial. La inversión supera los 541 millones de pesos y el plazo de ejecución es de 300 días.

Todo este nuevo edificio se apoya sobre la recuperación parcial de una construcción preexistente, en un predio policial ubicado en San Martín 1079, casi Av. Roque Sáenz Peña.Todo este nuevo edificio se apoya sobre la recuperación parcial de una construcción preexistente, en un predio policial ubicado en San Martín 1079, casi Av. Roque Sáenz Peña.
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La ciudad de San Genaro contará con un nuevo edificio destinado al funcionamiento de la Comisaría 6ª y del Comando Radioeléctrico, una obra que permitirá mejorar las condiciones de trabajo del personal policial y optimizar la atención a la comunidad.

Los trabajos ya se encuentran en marcha luego de la firma del Acta de Inicio de Obra, en un proyecto que también contempla espacios para el funcionamiento de organismos vinculados al sistema judicial.

Todo este nuevo edificio se apoya sobre la recuperación parcial de una construcción preexistente, en un predio policial ubicado en San Martín 1079, casi Av. Roque Sáenz Peña.Todo este nuevo edificio se apoya sobre la recuperación parcial de una construcción preexistente, en un predio policial ubicado en San Martín 1079, casi Av. Roque Sáenz Peña.

El nuevo edificio se construirá en un predio ubicado sobre calle San Martín 1079, casi avenida Roque Sáenz Peña, aprovechando parcialmente una estructura existente que será recuperada e integrada al proyecto.

Ubicación estratégica para el nuevo edificio policial

La intervención prevé la construcción de un inmueble de dos plantas con una superficie total de 231,22 metros cuadrados. El diseño incluye oficinas administrativas, guardia, hall de ingreso y recepción, sala de reuniones, oficinas técnicas y dormitorios para el personal policial.

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Además de las dependencias destinadas a la Comisaría 6ª y al Comando Radioeléctrico, el edificio contará con oficinas para el trabajo de fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y defensores públicos del Servicio Público Provincial de Defensa Penal.

Detalles arquitectónicos y funcionales del proyecto

Entre las características técnicas previstas se destacan la instalación de sistemas de detección de incendios, redes de corrientes débiles, videovigilancia, accesibilidad integral y mejoras en los espacios exteriores.

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La obra estará a cargo de la empresa Capaze S.R.L., tendrá un plazo de ejecución de 300 días y demandará una inversión superior a los 541 millones de pesos.

Todo este nuevo edificio se apoya sobre la recuperación parcial de una construcción preexistente, en un predio policial ubicado en San Martín 1079, casi Av. Roque Sáenz Peña.Todo este nuevo edificio se apoya sobre la recuperación parcial de una construcción preexistente, en un predio policial ubicado en San Martín 1079, casi Av. Roque Sáenz Peña.

Asimismo, el proyecto contempla tareas de parquización, colocación de césped en sectores internos y externos, y la construcción de nuevas veredas reglamentarias, contribuyendo a la puesta en valor integral del predio.

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