Con un debut arrollador, Toy Story 5 se convirtió en la película más vista de la semana en los cines argentinos. La nueva entrega de la histórica saga animada de Disney-Pixar convocó a 916.770 espectadores entre el 18 y el 24 de junio, según los datos de taquilla del período, y superó ampliamente a sus competidores.
Toy Story 5 arrasó en los cines argentinos y fue el estreno más visto de la semana
La nueva película de Disney-Pixar vendió más de 916 mil entradas en su primera semana en Argentina y lideró con amplitud la taquilla nacional.
El fenómeno no sorprende si se tiene en cuenta el enorme arraigo que la franquicia construyó durante casi tres décadas. Desde el estreno de la primera película en 1995, las aventuras de Woody, Buzz Lightyear y sus amigos lograron conquistar a varias generaciones de espectadores alrededor del mundo.
Además del impactante desempeño semanal, la película ya acumula 1.000.253 entradas vendidas en Argentina. La cifra le permitió alcanzar el millón de espectadores en apenas unos días y consolidarse como uno de los lanzamientos más exitosos del año en el mercado local.
Detrás de Toy Story 5 quedaron títulos como Scary Movie: Terroríficamente incorrecta, con 79.598 asistentes en la semana, y El día de la revelación, que reunió a 66.743 espectadores. La diferencia refleja el enorme interés que despertó el regreso de los juguetes más famosos de la pantalla grande.
Una nueva aventura para Woody y Buzz
La quinta entrega retoma la historia de los entrañables personajes en un contexto completamente distinto al de las películas anteriores. En esta ocasión, los juguetes deben enfrentar un desafío que refleja los cambios de las nuevas generaciones: la creciente influencia de la tecnología en la vida cotidiana de los niños.
La trama muestra cómo los clásicos juguetes se encuentran desplazados por dispositivos electrónicos cada vez más sofisticados. Frente a esta realidad, Woody, Buzz y el resto del grupo deberán encontrar la manera de demostrar que la imaginación, la amistad y el juego tradicional siguen teniendo un lugar importante.
La película combina humor, aventura y emoción, elementos que caracterizaron a la saga desde sus inicios. También incorpora nuevos personajes y conflictos que buscan conectar con el público infantil actual sin perder el espíritu que convirtió a Toy Story en una de las franquicias más queridas de la historia de la animación.
Los críticos destacaron especialmente la capacidad de Pixar para renovar la propuesta sin abandonar los valores centrales de la serie. El vínculo entre los personajes, el sentido de pertenencia y la importancia de los afectos vuelven a ocupar un papel central en la historia.
Un fenómeno que atraviesa generaciones
El éxito de Toy Story 5 demuestra que la franquicia conserva intacto su poder de convocatoria. Padres que crecieron viendo las primeras películas regresaron a las salas acompañados por sus hijos, generando un fenómeno familiar que pocas producciones consiguen replicar.
La marca Pixar continúa siendo una garantía de convocatoria para el público argentino. El estreno logró imponerse en prácticamente todos los complejos del país y registró funciones con alta ocupación durante todo el fin de semana largo.
Con más de 916 mil espectadores en una sola semana y un millón de entradas acumuladas, Toy Story 5 no solo lidera cómodamente la taquilla nacional, sino que también se perfila como uno de los grandes éxitos cinematográficos de 2026. Si mantiene este ritmo durante las próximas semanas, podría ubicarse entre las películas más vistas del año en Argentina.