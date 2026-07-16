Ciudad capital

Amenaza de "El Niño": proyectan el saneamiento hídrico de un reservorio en el oeste de Santa Fe

Es en Barranquitas Sur. Licitarán la limpieza integral y el alteo de los terrenos. Se están activando todas las medidas para mitigar los riesgos ante un eventual “Niño”. También, se busca evitar nuevos asentamientos en áreas inundables.