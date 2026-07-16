A través de una nueva licitación pública (Decreto N° 00059/2026), la Municipalidad de Santa Fe llamó a la presentación de ofertas económicas para una serie de obras de saneamiento urbano y de mejoras en el entorno de un reservorio hídrico del barrio Barranquitas Sur, en la ciudad capital.
Amenaza de "El Niño": proyectan el saneamiento hídrico de un reservorio en el oeste de Santa Fe
Es en Barranquitas Sur. Licitarán la limpieza integral y el alteo de los terrenos. Se están activando todas las medidas para mitigar los riesgos ante un eventual “Niño”. También, se busca evitar nuevos asentamientos en áreas inundables.
Esta decisión del gobierno local se enmarca en las acciones preventivas que se están tomando ante la posible llegada de “El Niño”, que se proyecta a finales de año. El presupuesto oficial de las tareas a contratar es de $291.015.480,00, y la apertura de las propuestas será el próximo 27 de julio, en el tercer piso del Palacio Municipal.
Las intervenciones se ejecutarán en el extremo oeste del barrio Barranquitas Sur, con el objetivo de “dar continuidad a la calle cierre de trama y materializar un canal de guarda de grandes dimensiones, a fin de impedir asentamientos en zona de reservorios (es decir, áreas inundables)”.
En resumen, la obra consistirá en el relleno de suelo y compactación en forma mecánica o manual con suelo seleccionado, para el alteo de los terrenos en un amplio sector del entorno de dicho distrito, en el oeste de Santa Fe capital.
Limpieza de residuos vegetales
Según el pliego licitatorio, en las especificaciones técnicas se puntualizan tareas tales como la limpieza de vegetación, desmalezamiento, desbosque, destronque, desbarre y el retiro de todo el residuo. La intención es dejar emparejado el terreno de toda la superficie que luego se va a rellenar.
La extracción se realizará de forma mecánica con excavadoras de troncos, árboles, arbustos, raíces y demás vegetación que se encuentre dentro de la zona que se proyecta altear, dicen los pliegos. Todo el volumen de material de residuos extraído será transportado para su disposición final.
Y cualquier excavación existente o resultante de la remoción de residuos vegetales que se ejecute “será rellenada con material apto, el que deberá compactarse hasta obtener un nivel del terreno adyacente”. Luego, se distribuirá el suelo descargado y se compactará.
Alteo
Para el alteo del terreno, se prevé utilizar suelo situado en el reservorio adyacente. “Las tareas de relleno y compactación se harán en sentido sur a norte según ejes cardinales de forma longitudinal”.
En el sentido transversal este-oeste, se deberá tener en cuenta que cada capa tengan pendiente de escurrimiento superficial de agua hacia el reservorio para facilitar no sólo el escurrimiento, sino que éste será más rápido el secado de superficial ante un evento de lluvia”, indica luego.
También, se procederá a la limpieza o rectificación de los canales a cielo abierto, cuyas tareas se harán de tal forma de “asegurar el libre escurrimiento del agua sin producir cambios bruscos de pendientes”.
Desagüe de calle Perú
Como se sabe, el sistema de reservorios de Barranquitas es clave en el sistema de mitigación hídrica del oeste de Santa Fe capital.
Puntualmente el Reservorio N° 4 (a la vera de la Circunvalación y vinculado al Canal Perú), es el más importante para el drenaje pluvial urbano, ya que permite almacenar de forma temporal importantes excedentes de lluvia de áreas críticas, lo cual ayuda a evitar anegamientos.
Asimismo, “posibilita la evacuación del agua proveniente de un área aproximada de 615 hectáreas. La estación de bombeo, por su parte, descarga hacia el bañado del río Salado todos los excedentes pluviales que llegan de al menos una decena de barrios”, explicaba una nota de este diario.
Entonces, a la par de estas obras licitadas -y como se dio a conocer recientemente-, el municipio está ejecutando la reconstrucción del desagüe pluvial de calle Perú, para “optimizar el escurrimiento y el funcionamiento de las bombas ante la eventualidad de grandes precipitaciones”.
Se trata de la ejecución de 115 metros lineales del conducto pluvial y la construcción de dos cámaras de inspección que conectarán dicho canal Perú -a cielo abierto- para descargar excedentes pluviales hacia el Reservorio Nº 4. “Esto llevará una solución a más de 30 mil vecinos de la ciudad”, declaró el intendente Juan Pablo Poletti.
Hoy, el sistema de chapa (del desagüe) presenta “un avanzado estado de deterioro con deformaciones, aplastamientos y socavaciones en la calzada, lo que genera frecuentes anegamientos ante las lluvias y representa un peligro constante para la circulación peatonal y vehicular en el barrio Barranquitas”, dijeron fuentes municipales.
Poletti declaró luego: “Debemos tener los desagües en condiciones para que llegue el agua a los reservorios. De nada sirve que las estaciones de bombeo funcionen y estén plenamente al 100%, si el agua desde el Parque Federal no llega hasta este desagüe”.