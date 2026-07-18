Edición 138°

Luego de cuatro años, las aves volvieron a la Rural de Palermo

Ausentes desde 2022 por las restricciones sanitarias vinculadas a la influenza aviar, las aves regresaron a la Exposición Rural de Palermo con una muestra de 188 ejemplares. Criadores de distintas provincias celebraron el retorno de una de las atracciones más tradicionales del predio.