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Luego de cuatro años, las aves volvieron a la Rural de Palermo

Ausentes desde 2022 por las restricciones sanitarias vinculadas a la influenza aviar, las aves regresaron a la Exposición Rural de Palermo con una muestra de 188 ejemplares. Criadores de distintas provincias celebraron el retorno de una de las atracciones más tradicionales del predio.

La agenda de actividades contempla dos jornadas centrales para los criadores.La agenda de actividades contempla dos jornadas centrales para los criadores.
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Tras cuatro años de ausencia, las aves volvieron a ocupar un lugar en la Exposición Rural de Palermo, recuperando una de las postales más tradicionales de la muestra ganadera. Gallinas, gallos, patos y otras especies ya pueden verse en una carpa especialmente acondicionada, donde expositores y visitantes celebran un regreso muy esperado.

aviculturaavicultura

La participación de las aves había quedado suspendida desde 2022 debido a las restricciones sanitarias implementadas para prevenir el ingreso y la propagación de la influenza aviar. Superada esa etapa y bajo estrictos controles del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), la actividad volvió a formar parte de la exposición.

"Estamos felices de que estén de vuelta, porque ellas le dan color y sonido al pabellón. Al público les encantan y nosotros estamos tranquilos porque cumplimos estrictamente con todos los protocolos pedidos por Senasa", expresó Óscar Figoni, expositor y comisario de la carpa de aves y conejos.

FILE PHOTO: Chickens are seen in a contaminate farm while workers from the Animal Protection Ministry prepare to cull them to contain an outbreak of bird flu, at a farm in the village of Modeste, Ivory Coast, August 14, 2015. REUTERS/Luc Gnago/File PhotoFILE PHOTO: Chickens are seen in a contaminate farm while workers from the Animal Protection Ministry prepare to cull them to contain an outbreak of bird flu, at a farm in the village of Modeste, Ivory Coast, August 14, 2015. REUTERS/Luc Gnago/File Photo

En esta edición participan 188 ejemplares provenientes de cabañas de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. Entre las razas exhibidas se destacan Plymouth Rock, Rhode Island Red, Sussex, Orpington, Leghorn y Wyandotte, además de distintas variedades de patos, que vuelven a captar la atención de grandes y chicos.

Juras y remate, los momentos más esperados

La agenda de actividades contempla dos jornadas centrales para los criadores. El viernes 17 de julio se desarrollarán las juras, instancia en la que los ejemplares serán evaluados por especialistas, mientras que el martes 21 tendrá lugar el tradicional remate, uno de los eventos más esperados por los productores y aficionados.

La presencia de las aves completa la propuesta ganadera de la exposición y representa un incentivo adicional para el público, que históricamente ha mostrado un gran interés por este sector de la muestra.

Más de medio siglo dedicado a la avicultura

A sus 77 años, Óscar Figoni vive este regreso con una emoción especial. Lleva más de cinco décadas ligado a la avicultura y es uno de los referentes históricos de la actividad dentro de la Exposición Rural.

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"Esta es mi 52ª exposición ininterrumpida. Desde 1972 que estoy detrás de esto. Es mi pasión", comentó el productor, quien desarrolla su actividad en Navarro, provincia de Buenos Aires.

Su vínculo con las aves comenzó desde muy pequeño. "Empecé de muy joven. Mis padres me dejaron tener gallinas en el living de casa. Vivíamos en San Martín y después, cuando nos fuimos al campo, me dediqué de lleno a esto. Hoy tengo hasta pavos reales", recordó entre risas.

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Para Figoni, el regreso de las aves no solo significa recuperar un espacio dentro de la exposición más importante del país, sino también reencontrarse con una tradición que forma parte de la historia de Palermo. "La gente las extrañaba. Ver nuevamente la carpa llena de aves es recuperar una parte de la esencia de la Rural", concluyó.

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