En máximos históricos

Récord exportador para los aceites argentinos en un mercado internacional con alta demanda

La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) informó que las exportaciones argentinas de aceites de soja y girasol alcanzarán un nuevo récord durante 2026, impulsadas por una fuerte demanda internacional y una amplia disponibilidad de materia prima. En su informe semanal, la entidad también analizó el impacto de las tensiones en el Mar Negro sobre el mercado mundial del trigo y el comportamiento comercial del maíz y la soja en Argentina.