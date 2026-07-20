Agricultura

La siembra de trigo entra en su tramo final en Entre Ríos, con el 90% de los lotes en buen estado

La Bolsa de Cereales de Entre Ríos informó que la implantación del cereal está próxima a finalizar. Si bien la intención de siembra se redujo un 18% respecto del ciclo anterior, el 90% de los lotes presenta una condición entre buena y muy buena, aunque persisten inconvenientes por excesos hídricos en el norte y este de la provincia.