La siembra de trigo correspondiente a la campaña 2026/27 se encuentra en su etapa final en Entre Ríos. Según el Sistema de Información de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos (SIBER), las primeras proyecciones indicaban una intención de implantación de unas 600.000 hectáreas, lo que representa una caída interanual del 18% respecto del ciclo anterior, cuando se sembraron 729.900 hectáreas.
La siembra de trigo entra en su tramo final en Entre Ríos, con el 90% de los lotes en buen estado
La Bolsa de Cereales de Entre Ríos informó que la implantación del cereal está próxima a finalizar. Si bien la intención de siembra se redujo un 18% respecto del ciclo anterior, el 90% de los lotes presenta una condición entre buena y muy buena, aunque persisten inconvenientes por excesos hídricos en el norte y este de la provincia.
El informe recordó que las abundantes precipitaciones registradas durante junio, especialmente en el centro y norte provincial, generaron excesos de humedad que complicaron la implantación del cultivo. En algunos casos se produjeron problemas de germinación y fue necesario realizar resiembras.
Actualmente, el estado fenológico del cereal es variado: conviven lotes sembrados en mayo, que ya transitan la etapa de macollaje, con otros recientemente implantados que se encuentran en emergencia.
En cuanto a la condición del cultivo, el relevamiento de la red de colaboradores del SIBER mostró un panorama mayormente favorable. El 57% de los lotes fue calificado como bueno, el 33% como muy bueno, mientras que el 8% presentó una condición regular y el 2% fue considerado malo.
Las diferencias regionales siguen siendo marcadas. En el norte y este de Entre Ríos, entre el 20% y el 25% de la superficie se encuentra en condición regular o mala debido a los excesos hídricos registrados semanas atrás. En cambio, en el oeste y sur, estos porcentajes descienden a apenas entre el 5% y el 6%.
Los técnicos también señalaron que las heladas ocurridas durante las últimas semanas redujeron el ritmo de crecimiento del cultivo. No obstante, estiman que la recuperación de las temperaturas mínimas prevista para los próximos días permitirá revertir esa situación y favorecer el desarrollo del trigo.
El lino también avanza hacia el cierre de la siembra en Entre Ríos
El informe del SIBER también señaló que la siembra de lino alcanzó el 95% de la intención de implantación en Entre Ríos. Para la campaña 2026/27 se proyectan aproximadamente 9.500 hectáreas sembradas.
En cuanto al desarrollo del cultivo, el estado fenológico es variable: conviven lotes sembrados a mediados de mayo, cuyas plantas ya alcanzan unos 15 centímetros de altura y se encuentran en etapa de “enramado”, con otros implantados que están en emergencia.
Los colaboradores de la Bolsa de Cereales indicaron que las heladas de las últimas semanas afectaron con mayor intensidad a los lotes con abundante cobertura de rastrojo. Además, en sectores del centro-norte provincial fue necesario realizar resiembras puntuales como consecuencia de las intensas precipitaciones registradas durante junio.