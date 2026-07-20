Según el informe elaborado por la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, la semana comenzará con el predominio de vientos provenientes del norte, favoreciendo un ambiente templado a cálido sobre gran parte del área agrícola argentina.
Perspectiva agroclimática: precipitaciones limitadas y nuevas heladas para el área agrícola
La Bolsa de Cereales de Buenos Aires difundió su perspectiva agroclimática al 22 de julio, en la que prevé un comienzo de semana con temperaturas superiores a los valores habituales en gran parte del país, precipitaciones limitadas para la mayor parte del área agrícola y el posterior ingreso de aire polar, que provocará un nuevo descenso térmico y heladas en distintos sectores productivos.
Las temperaturas máximas más elevadas se registrarán en el este del NOA, el norte de Córdoba, el sur de la Mesopotamia y el noroeste del Uruguay, donde los valores superarán los 25°C, mientras que en amplios sectores del norte argentino los registros podrían ubicarse por encima de los 30°C e incluso alcanzar los 35°C.
En tanto, el centro del NOA, Cuyo, el norte de la región pampeana y buena parte del Uruguay presentarán máximas de entre 20°C y 25°C, mientras que el centro y sur de la región pampeana oscilarán entre 15°C y 20°C. Solo las zonas cordilleranas y serranas mantendrán temperaturas inferiores a los 15°C.
Lluvias escasas para la mayor parte de la región productiva
Tras el aumento térmico, un frente de tormenta avanzará sobre el área agrícola, aunque con una distribución muy desigual de las precipitaciones.
La Bolsa de Cereales prevé que la mayor parte de las zonas productivas recibirá acumulados inferiores a 10 milímetros, insuficientes para modificar significativamente el estado hídrico de los suelos.
Las precipitaciones más importantes se concentrarán sobre el sudeste de Paraguay, gran parte de la Mesopotamia, el nordeste de la región pampeana, sectores del oeste del NOA, el oeste de Cuyo y Uruguay, donde se esperan registros de entre 10 y 25 milímetros, con algunos focos que podrían superar esos valores.
En paralelo, la Cordillera experimentará un nuevo episodio de lluvias y nevadas de intensidad moderada a fuerte, especialmente en el sector sur, fenómeno que incluso podría extenderse hacia zonas del interior del país.
El ingreso de aire polar traerá un nuevo descenso térmico
La perspectiva agroclimática finalizará con el avance de una masa de aire frío de origen polar, que provocará un marcado descenso de las temperaturas sobre gran parte del centro y sur del área agrícola.
Como consecuencia, se prevén heladas generalizadas en el oeste del país, mientras que en el centro y este las temperaturas quedarán por debajo de los valores normales para la época, aunque con menor riesgo de heladas intensas.
Las temperaturas mínimas superiores a los 15°C quedarán restringidas al nordeste del NOA, parte de Paraguay, el norte de la Mesopotamia y sectores de la región chaqueña.
En cambio, buena parte de Cuyo, la región pampeana y el centro del país registrarán mínimas de entre 5°C y 10°C, con riesgo de heladas localizadas y focos donde los registros podrían descender por debajo de los 0°C.
Para las zonas serranas del NOA, el oeste de Cuyo y las sierras bonaerenses también se esperan heladas de variada intensidad, mientras que sobre la Cordillera persistirán condiciones propias del invierno, con nuevas nevadas y temperaturas bajo cero.
De esta manera, el escenario agroclimático previsto para los próximos días estará marcado por tres etapas bien diferenciadas: un breve período de temperaturas elevadas, lluvias de escasa cobertura en la mayor parte de la región agrícola y, finalmente, el regreso del aire polar con nuevas heladas que volverán a condicionar las actividades productivas en distintas zonas del país.