Clima

Perspectiva agroclimática: precipitaciones limitadas y nuevas heladas para el área agrícola

La Bolsa de Cereales de Buenos Aires difundió su perspectiva agroclimática al 22 de julio, en la que prevé un comienzo de semana con temperaturas superiores a los valores habituales en gran parte del país, precipitaciones limitadas para la mayor parte del área agrícola y el posterior ingreso de aire polar, que provocará un nuevo descenso térmico y heladas en distintos sectores productivos.