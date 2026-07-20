El crecimiento de las operaciones de carga en el Aeropuerto de Sauce Viejo marca un cambio de paradigma en la política aeroportuaria de Santa Fe. Más allá del transporte de pasajeros, la Provincia busca consolidar una infraestructura pensada para potenciar la competitividad de las empresas, facilitar las exportaciones y fortalecer la conectividad del centro-norte santafesino.
Sauce Viejo gana protagonismo: el aeropuerto impulsa las exportaciones del centro-norte santafesino
Con más de 800 operaciones registradas, la Provincia profundiza una estrategia para convertir a los aeropuertos en herramientas al servicio de la producción, las exportaciones y el desarrollo del interior.
En ese contexto, el subsecretario de Transporte de Santa Fe, Jorge Henn, aseguró que la estrategia responde a una decisión política del gobernador Maximiliano Pullaro de poner toda la infraestructura provincial "al servicio del empleo, la producción y el desarrollo federal".
"El objetivo es acercar el aeropuerto a las pymes y a las economías regionales. Queremos que las empresas entiendan que la carga aérea es una herramienta para ganar competitividad", explicó.
Una logística pensada para las pymes
Henn sostuvo que la carga aeroportuaria no está destinada únicamente a grandes volúmenes de mercadería, sino principalmente a productos de alto valor que requieren rapidez y seguimiento permanente durante el traslado.
"Muchas veces una empresa necesita enviar una pieza pequeña, un componente o un producto específico. Ahí aparece la carga aérea, que ofrece velocidad y trazabilidad, es decir, la posibilidad de saber en todo momento dónde está esa mercadería", detalló.
El funcionario remarcó que este sistema no compite con el transporte terrestre, ferroviario o fluvial, sino que complementa la logística de acuerdo con las características de cada producto.
"La clave es entender que cada modalidad tiene una función distinta. La carga aérea responde a necesidades muy específicas y agrega valor a la producción", afirmó.
Más carga también significa más conectividad
Según explicó el subsecretario, el incremento de las operaciones de carga también fortalece la posibilidad de sumar vuelos comerciales. "Las compañías aéreas analizan cuánta carga mueve un aeropuerto. Ese volumen también influye cuando evalúan incorporar vuelos de pasajeros, tanto de cabotaje como internacionales", señaló.
Actualmente, Sauce Viejo mantiene vuelos diarios hacia la Ciudad de Buenos Aires operados por Aerolíneas Argentinas, una conexión que el Gobierno provincial considera estratégica para vincular a las empresas santafesinas con el resto del país y con mercados internacionales.
Además, Henn destacó la herramienta Exporta Simple, que permite a pequeñas y medianas empresas comercializar productos al exterior mediante un sistema digital simplificado. "Cualquier pyme puede ingresar al portal, contratar un operador logístico y exportar sin las complejidades que existían hace algunos años", explicó.
El potencial del centro-norte provincial
Las estadísticas difundidas recientemente muestran que, de unas 1.900 operaciones de carga, más de 800 se realizaron desde Sauce Viejo. Para Henn, esos números reflejan el potencial que todavía tiene la región.
"Miramos la mitad del vaso lleno, pero sabemos que todavía queda mucho por hacer. Hay una enorme capacidad de crecimiento en el centro-norte de la provincia", sostuvo.
En esa línea, adelantó que el Gobierno trabaja junto con Rafaela y otras localidades para fortalecer la logística aduanera y ampliar la capacidad exportadora de la región.
"Hay proyectos importantes que todavía no podemos anunciar, pero estamos convencidos de que el desarrollo debe ser federal. Esa es la mirada que impulsa el gobernador Pullaro", indicó.
Una política de Estado
El funcionario insistió en que el fortalecimiento del sistema aeroportuario forma parte de una política pública de largo plazo que busca mejorar la competitividad de las empresas santafesinas.
Sectores como la industria metalmecánica, farmacéutica, veterinaria y otras economías regionales aparecen entre los principales beneficiarios de una red logística que apuesta por reducir tiempos, ampliar mercados y generar nuevas oportunidades comerciales.
"La logística y el desarrollo productivo son políticas de Estado. Nuestro desafío es seguir generando herramientas para que las empresas santafesinas puedan crecer y competir desde el interior del país", concluyó Henn.