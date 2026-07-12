El Gobierno de Santa Fe presentó la Mesa Provincial de Transición Tecnológica del Sector de Cargas y Logística, un ámbito de articulación entre el Estado, empresas, cámaras empresariales, universidades e instituciones técnicas destinado a impulsar una agenda común para fortalecer la competitividad del transporte de cargas, promover la incorporación de nuevas tecnologías y acompañar la transición energética con criterios de sostenibilidad.
La agenda para transporte de cargas en la provincia de Santa Fe
La nueva estrategia provincial para el transporte de cargas apunta a la eficiencia y sostenibilidad, con pruebas científicas y colaboración multisectorial.
El plan de trabajo se desarrollará durante el segundo semestre de 2026 y estará coordinado por Juan Manuel Agostini, director de Transporte de Cargas, y a cargo de las mesas coordinadora, Andrea Magnani, directora de Movilidad Sustentable.
La iniciativa forma parte de la estrategia impulsada por la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro para modernizar la matriz logística y energética de la provincia, generar mejores condiciones de competitividad para el sector privado y consolidar a Santa Fe como referente nacional en innovación aplicada al transporte y la logística, con impacto directo sobre la producción y el empleo.
Objetivos de la iniciativa
Durante la presentación, que reunió a más de 150 representantes de empresas, cámaras empresariales, universidades e instituciones técnicas, el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, destacó el enfoque integral de la propuesta. “Queremos derribar la falsa dicotomía entre producción y ambiente, porque el cuidado ambiental y la producción son dos variables fundamentales para la competitividad. Estamos demostrando que la acción climática y la producción sustentable no solo son compatibles, sino que se potencian mutuamente”, afirmó.
El ministro explicó que la Mesa tendrá como misión diseñar acciones concretas para avanzar hacia un transporte de cargas más eficiente y sostenible. Entre ellas, se desarrollarán pruebas piloto para medir emisiones de gases con respaldo científico, una herramienta que permitirá generar información técnica para orientar futuras políticas públicas y acompañar la transformación del sector.
“Buscamos construir un sistema de transporte y logística más competitivo, apoyado en evidencia científica y en la incorporación de nuevas tecnologías. Santa Fe hace muchos años que trabaja con una visión sustentable y hoy queremos consolidar ese liderazgo”, sostuvo Puccini.
El titular de Desarrollo Productivo remarcó además la posición estratégica de la provincia dentro del sistema logístico nacional. “Santa Fe es el principal hub logístico de la Argentina. Nuestra ubicación sobre la Hidrovía y en el corredor bioceánico nos convierte en un actor central para el transporte y el comercio exterior. Esa posición exige seguir innovando para ganar competitividad”, señaló.
Valor agregado
Por su parte, el ministro de Ambiente y Cambio Climático, Enrique Estévez, subrayó que “en Santa Fe el cuidado ambiental es un agregado de valor para el sector productivo” y recordó que el Plan Provincial de Respuesta al Cambio Climático incorpora al transporte de cargas y la logística como uno de los sectores prioritarios para desarrollar políticas de mitigación y reducción de emisiones.
De la primera reunión de la Mesa Provincial de Transición Tecnológica participaron funcionarios del Gobierno de la Provincia, representantes de empresas del sector, cámaras empresariales, entidades gremiales, universidades e instituciones técnicas, que trabajarán de manera conjunta en el diseño de una hoja de ruta para acelerar la modernización tecnológica y ambiental del transporte de cargas en Santa Fe.